A második félidő elején is a tiszakécskeiek játszottak mezőnyfölényben, próbáltak volna támadásokat vezetni, de ezek a támadások nem voltak célravezetőek. Közel egy óra telt el a mérkőzésből, amikor eldőlt a hazaiak sorsa. Oláh Máté a tizenhatoson belül, szabálytalankodott Babatival szemben. A rutinos támadó tudta, hogy ilyenkor mit kell tenni és a játékvezető ezt tizenegyesnek látta. Csontos büntetőjét Halasi nem tudta hárítani 0–2. A találkozó hátralévő idejében Klausz László megpróbált cserékkel változtatni az eredményen, de sajnos nem sikerült és maradt a 0–2.

– Természetesen nem ilyen eredményre számítottam a mérkőzés előtt.

– nyilatkozta a találkozó után Klausz László.

– Fontos lett volna a három pont megszerzése, és ezt a játékosok is átérezték, amit én is láttam rajtuk, és nem azért, mert én voltam korábban a Győr edzője, hanem azért, mert két rivális csapat játszott egymás ellen. Az első félidőben, sőt a második félidő elején is mezőnyfölényben játszottunk, de azért nem adnak gólt. Azt szerettem volna, ha ez a mezőnyfölény gólokkal is párosul. Ezen a meccsen gyakorlatilag egyik kapusnak sem volt védeni valója. Sajnos Antal Botond sérülés miatt nem tudott védeni, és most Halasi is megsérült.

– Nagyon örülök annak, hogy a csapatom magabiztos győzelmet aratott.

A két gárda a pontok gyűjtésében nagyon közel állt egymáshoz, éppen ezért ennek megfelelően próbáltuk felkészíteni a csapatot. Örömteli dolog, hogy hátul stabilak voltunk és nem kaptunk gólt – értékelte csapata teljesítményét Tímár Krisztián.

Tiszakécskei LC–ETO FC Győr 0–2 (0–1)

Tiszakécske, 200 néző, vezette: Nagy Róbert (Márkus Péter, Nagy Viktor).

Tiszakécske: Halasi – Balázs B., Csáki, Máté, Farkas N. – Oláh M., Erdei C., Szekér Á. (Kiss N., 61.), Vachtler – Biben, Zamostny (Vólent, 71.). Vezetőedző: Klausz László.

Győr: Kovácsik – Kovács K., Fodor F., Borsos (Priskin, 62.), Csontos – Toma – Tuboly, Lacza (Babati, 56.), Szujó, Vitális – Szendrei (Papp M., 62.). Vezetőedző: Tímár Krisztián.

Gólszerző: Szendrei a 20., Csontos 60. percben büntetőből.