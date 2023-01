A hatodik alkalommal megrendezett jótékonysági futáson több százan indultak. Sokan rutinos résztvevői a maratonnak, de akadtak új futók is. A 11 órás rajt előtt fél órával a hat éven aluliak is megmérették magukat, köztük a polgármesterasszony négy és féléves kislánya, Szelina is, akit életében először nevezték be futóversenyre, és az erős középmezőnyben végzett.