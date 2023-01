Az első negyedóra alapvetően lassan csordogált, mondhatni egyenló, egymásból jól felkészült erők küzdelmét láthatták a kilátogató nézők. A 14. percben Zamostny került nagy helyzetbe, Lékai azonban bravúrral hárítani tudta ziccerét. Ezért nagy árat fizetett a hazai csapat, ugyanis alig egy perccel később Vajda Roland kapott kitűnő indítást, lefutotta Máté Zsoltot, majd Antal kapus lábai között a hálóba lőtte a vendégek vezető gólját (0–1).

A 27. percig kellett várni az újabb lehetőségre, ekkor Bartha próbálkozott egy lövéssel, némileg balra kisodródva, de Antal lábbal hárítani tudott. A 36. percben nagyot léphetett volna a három pont megszerzése felé a Kozármisleny, Geiger szabálytalansága után ugyanis büntetőt adott a játékvezető, Vogyicska jobb sarok felé tartó lövését azonban Antal bravúrral hárította, így szünetben maradt a 0–1.

A második félidőt is jobban kezdte a baranyai gárda, az 57. percben Kun Bertalan került nagy helyzetbe, védőjét is elfektette, de a bal kapufa mellé lőtt ezután. A 62. percben már nem úszta meg a Tiszakécske, megduplázta előnyét a Kozármisleny. Bartha vezetgette a labdát, majd a jobb oldalun beinduló Vajdát hozta játékba, aki higgadtan passzolt a kapu bal oldalába (0–2). A Tiszakécske mindent egy lapra tett fel, és a hajrában sikerült is szépíteni. A 89. percben Várkonyiról saját kapujba pattant a labda (1–2), ami után vérszemet kaptak a hazaik. A 91. percben a sírból vissza is hozták a meccset, a szünetben beálló Biben is betalált (2–2).

TISZAKÉCSKEI LC–KOZÁRMISLENY 2–2 (0–1)

Tiszakécske, Városi Sportcentrum, 200 néző. Vezette: Hanyecz (Nazsa, Tőkés)

TISZAKÉCSKE: Antal B. – Balázs B. (Oláh 46.), Végső, Máté, Farkas N. – Erdei C. (Szekér 58.), Pongrácz (Biben 46.), Kiss N. (Winkler 69.), Vachtler – Zamostny, Geiger (Vólent 69.). Vezetőedző: Klausz László

KOZÁRMISLENY: Lékai – Gajág, Horváth D.,Turi, Várkonyi – Kosznovszky (Nagy E. 84.), Tölgyesi, Vajda R., Bartha L. (Károly 84.) – Vogyicska (Kotroczó 66.), Sági Vezetőedző: Szekeres Zoltán

Gólszerző: Várkonyi (89. - öngól), Biben (91.) ill. Vajda R. (15., 63.)