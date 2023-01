Márton Pálnak nem lesz ismeretlen a környezet, hiszen korábban hosszú évekig irányította a KLC felnőtt csapatát, egészen 2016 januárjáig. A régi-új tréner nem távolodott el azóta sem a klubtól, ebben a szezonban az U15-ös együttest irányította, így tulajdonképpen házon belülről érkezett az új edző. Érdekesség, hogy korosztályos csapatát éppen elődje, Nagy Lajos veszi majd át, így ő is marad az egyesület kötelékében. Segítője Horváth Zoltán lesz majd, aki emellett tovább viszi majd az U16-os csapatot is.

Küzdelmes tavasz vár a megfiatalodó KLC-re

Fotós: Bús Csaba / achív-felvétel

– Elkezdtük a felkészülést, mely során Horváth Zoltán segít be nekem a szakmai munkában. Véleményem szerint jó párost fogunk alkotni, ezáltal reményeink szerint eredményességben is előre tud majd lépni a csapat. Bízunk benne, hogy az utánpótlásból is minél több játékost tudunk majd beépíteni a megye I-es gárdába, ezáltal hosszabb távon is jövőképet adva a fiatal generációknak – mondta a kinevezést követően Márton Pál vezetőedző.

A mezőny nagyon szoros a bajnokságban, így nem lehetetlen akár a dobogó közelébe is odaérni a szezon végén. A KLC-nél nincs konkrét eredményességi cél meghatározva, de helyezésben mindenképpen jobb eredménnyel szeretné zárni a szezont a gárda. Nagy változásokat a fiatalok beépítése mellett nem is terveznek a csapat életében.

– Most kezdtük el a munkát, így különösebb változásokról egyelőre nem tudok beszámolni. Az biztos, hogy az U19-es csapatból hozni fogunk fel játékosokat, megadjuk nekik a lehetőséget a bizonyításra, innentől kezdve már rajtuk múlik, hogy ezzel élni tudnak-e. A már meglévő játékosokkal mindenképpen számolunk, jó lenne, ha mindenki maradna, hiszen eddig is csak nüanszokon múlott, hogy miként szerepelt a csapat. Reméljük, hogy ezeket a pici hibákat ki tudjuk küszöbölni, majd előre tudunk lépni. Eredményesség tekintetében nincs konkrét cél, helyezésben viszont szeretnénk előrébb lépni. Pontszámban nincs lemaradásunk, két pontra van gyakorlatilag az ötödik hely. Próbálunk a dobogósokhoz minél közelebb zárkózni, ezzel is motiválva a srácokat – zárta gondolatait a Kecskeméti LC új trénere.