Virágh Ferencet nem kell bemutatni a régi KTE drukkereknek, hiszen korábban játékosként és edzőként is hosszú éveket húzott le lila-fehérben, játékospályafutását követően a KTE Labdarúgó Akadémián is dolgozott már 2006-tól 2014-ig. Ezután Cegléden és Tiszakécskén töltött el hosszabb időszakot pályaedzőként. Tiszakécskén 2017-től 2021-ig több tréner mellett látta el az asszisztens edzői feladatokat, 2019-ben vezetőedzőnek is kinevezték az NB II-ben. Legutóbb a Tiszaföldvárt irányította az őszi szezonban a Jász-Nagykun-Szolnok megyei I. osztályban, ahol 14 győzelem mellett csupán egyetlen vereséget számolt csapatával.

– Megtisztelő feladatot kaptam, örömmel is vállaltam el, hiszen ezer szállal kötődöm a klubhoz és a városhoz. 1980-ban lettem még itt igazolt labdarúgó, ez nem ma volt.

A feladatunk továbbra is az lesz, hogy mindenben kiszolgáljuk az NB I-es csapatot, emellett megtaláljuk és kineveljük azokat a fiatal játékosokat, akik később az elsőosztályig is eljuthatnak.

Az utolsó két meccsét már meg is néztem a csapatnak, ennek alapján is bátran mondhatom, hogy tehetséges srácok alkotják a keretet. Az alapok megvannak, lehet őket formálni is, természetesen annak megfelelően, amit Szabó István NB I-es vezetőedzővel, illetve Szabó Tibor utánpótlás szakmai igazgatóval meghatározunk. Várom már, hogy elkezdjük a közös munkát – mondta Virágh Ferenc.

A közös munkára már nem kell sokat várni, hiszen a „kis” KTE január első hetében meg is kezdi a felkészülést a tavaszi szezonra. Az NB III. közép csoportjában február 12-én rajtolnak a küzdelmek, a a KTE II. a PTE-PEAC-ot fogadja majd.