Alázat és koncentráció is kell a győzelemhez

Hétfőn az ELTE-BEAC otthonában diadalmaskodott az SG Kecskemét az élvonalban, pénteken pedig a Rubeola FC Csömör vendégei lesznek 20 órakor a „kék oroszlánok”. Szeptember végén 8-2-re tudott nyerni a Csömörrel szemben a Kecskemét, s bár most több sérülés is nehezíti a szakmai stáb dolgát, ezúttal is a győzelem reményében lép pályára a ScoreGoal.

A Rubeola FC Csömör vendégei lesznek pénteken a kecskemétiek Fotós: Bús Csaba/archív felvétel

A tabella utolsó előtti helyén álló Rubeola két nagy pofonba szaladt bele az elmúlt időszakban, így hazai pályán biztosan nagy bizonyítási vágy fogja őket fűteni. Ami az SG Kecskemét Futsalt illeti, a BEAC elleni siker (9–3) zsinórban a harmadik volt a sorban. – Ugyan 12 pont előnyünk van a 7. helyezettel szemben, és biztonságban tudhatjuk magunkat a felsőházi tagságot illetően, de ettől függetlenül ugyanazzal az alázattal és koncentrációval kell folytatnunk, mint azt eddig is tettük – mondta a meccs kapcsán Marko Gavrilovic, az SG Kecskemét Futsal sportigazgatója. – Minden egyes győzelemnek, gólnak különösen nagy szerepe lesz abban, hogy majd hányadik pozícióból tudjuk folytatni a felsőházban az alapszakasz lezárulta után. Ezért a pénteki, Rubeola elleni összecsapáson is a maximumot akarjuk nyújtani, és érvényesíteni a papírformát, megszerezni a három egységet. Az év végi hajrában több játékosunk is sérüléssel küszködik. Régóta hiányzik a sorainkból Pál Patrik és Haász Benjámin, most pedig Darko Ristic és Sánta Attila játéka is kérdésessé vált. Bízom benne, hogy a karácsonyi szünet után, 2023-ban már a teljes kerettel tudjuk folytatni a szereplést. Még két fontos meccs vár ránk az ünnepekig, és feltett szándékunk mindkettőn győzni. Az első lépést pénteken idegenben tehetjük meg, majd csütörtökön a közvetlen rivális DEAC ellen itthon. A csömöri csapatban sok tehetséges fiatal, valamint nagy rutinnal rendelkező játékosok is vannak. Nem szabad a tabella jelenlegi állásából kiindulnunk. Végig koncentráltnak kell maradnunk, és a legjobb teljesítményt nyújtani, ha sikeresek akarunk lenni ellenük. Bízom a csapatban és a győzelemben.

