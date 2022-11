Szombaton a déli derbit vívta meg a Kunbaja és a Bácsalmás, a kettejük csatáját a hazai gárda nyerte meg, Sicar fejesgóljával, a vasárnapi három mérkőzésen is a hazai csapat diadalaskodott. Így a két szomszédvári derbin is. A Kecel–Soltvadkert találkozót a hazaiak nyerték meg, Torma és Bányai góljaira a vendégek részéről nem érkezett válasz. Ez a győzelem azt jelenti, hgoy az emberes őszi hajrát kivágó Kecel az 5. helyen zárta az őszi idényt. Kalocsán a Harta vendégszerepelt, Lakatos-Lengel és Tóth Levente góljaira Csehi Tamás csapata csak egy találattal, egy Sibalin-góllal tudott reagálni, így Kohány Balázs gárdája otthont artotta a három pontot, és felugrott a tabellán a hetedik helyre. Az ezúttal alsóházi rangadóként minősíthető Kiskőrös-Lajosmizse összecsapást magabiztosan nyerték a hazaiak, kiskőrösi részről Szedmák és Petrovics is kétszer talált be a vendégek kapujába.

Eredmények:

Kunbajai SE–Bácsalmási PVSE 1–0 (1–0)

Gól: Sicar a 6. percben.

Kalocsai FC–Harta SE 2–1 (1–0)

Gól: Lakatos-Lengyel a 42., Tóth L. a 61., illetve Sibalin a 81. percben.

Kecel FC–Soltvadkerti TE Variens 2–0

Gól: Torma a 43., Bányai a 65. percben.

Kiskőrösi FC–Lajosmizsei VLC 4–0 (1–0)

Gól: Szedmák a 23., 64., Petrovics a 61. 86. percben.

A megye I. állása

1. K.-FÉLEGYHÁZA 13 10 2 1 36–9 32

2. JÁNOSHALMA 13 7 3 3 20–11 24

3. BAJA 13 7 2 4 27–18 23

4. BÁCSALMÁS 13 5 5 3 20–14 20

5. KECEL 13 5 2 6 23–28 17

6. SOLTVADKERT 13 4 5 4 28–24 17

7. KALOCSA 13 4 5 4 17–20 17

8. KUNBAJA 13 5 1 7 20–23 16

9. TISZAKÉCSKE II. 13 4 4 5 22–38 16

10. KECSKEMÉTI LC 13 4 3 6 17–19 15

11. KISKŐRÖS 13 4 3 6 18–24 15

12. HARTA 13 4 2 7 26–25 14

13. AKASZTÓ 13 3 4 6 11–19 13

14. LAJOSMIZSE 13 2 5 6 16–29 11