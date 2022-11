A program délután kezdődött el a Széktói Stadion műfüves pályáján, ahol a Kecskeméti LC edzői és vezetői a Nemcsák Károly által vezetett Színész Válogatottal találkozott. A találkozó végül 5-0-os hazai sikert hozott, de természetesen nem az eredményen, hanem a jó hangulaton volt a hangsúly.

A folytatásnak a Hírös Agóra adott helyet, ahol többszáz vendég gyűlt össze az alapítóktól, szurkolóktól, jelenlegi és korábbi játékosoktól kezdve a szülőkig, illetve a támogatókig. Az eseményt a korábbi 30 év fotói vezették fel, majd három alapító, Mészáros János, Losonczy László és Karakas Ferenc emlékezett vissza egy kisfilmben a KLC születésére.

Fotós: Tóth Csaba

Az esemény különböző versek, dalok és produkciók színesítették végig az első tíz évet pedig Karakas Ferenc, a klub mai napig aktív alapítója foglalta össze, mely rengeteg kihívást tartogatott, mégis a lelkes és eredményes munkával folyamatosan növelni tudták létszámukat, fejlesztve infrastruktúrájukat.

Karakas Ferenc és S. Juhász Attila

Fotós: Tóth Csaba

S. Juhász Attila egyesületi elnök vette át ezután a szót, aki előbb 2017-ig, majd 2022-ig foglalta össze az újabb húsz esztendőt. A KLC folyamatos útkeresésben volt ezekben az időkben is, hosszú évekig a KTE akadémiával közösen, majd külön válva igyekezett megtalálni a helyét, eközben a felnőtt futball és a női labdarúgás is szerves része lett a klubnak. Mára 400-nál is több játékos rúgja a labdát a KLC kötelékében, az óvodás kortól egészen a veterán csapatig. Létszámát tekintve a legnagyobb egyesületek közé tartozik a klub országos szinten is.

Az alapítókat is köszöntötték, felszólalt Kecskemét Megyei Jogú Város önkormányzati képviselője, Jánosi István is, aki maga is tagja volt a tíz személynek 1992-ben. A tíz történelmi tettet végrehajtó alapító nem más volt, mint dr. Bozóky Imre, Hegymegi István, Jánosi István, Karakas Ferenc, Losonczy László, Ludvigh Zoltánné, Mészáros János, Tánczos András, Virág András, Vrabély Győző.

A vendégek és az egyesület ezt követően egy fogadással zárta le az ünnepi eseményt.