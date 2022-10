– Messze van még a vége, de azt álszerénység lenne tagadni, hogy most elég jól állunk – kezdte az értékelést az elnök. – Sőt, állhatnánk még jobban is, ha a 6. fordulóban Akasztón nem egyenlített volna a 87. percben a hazai gárda, és összejött volna a meglepetés, akkor mi is ott tolakodnánk a dobogón a három huszonegy pontos között, de nem vagyunk elégedetlenek.

Annál is inkább nem elégedetlenek, mert egyre többen a mezőny meglepetéscsapatának tartják a Kasit. – Valóban meglepetésnek hathat az eddigi szereplésünk, velünk ugyanis nem nagyon számoltak a bajnokság előtt. De ahogy jönnek az eredmények, és akár a riválisok is a tabellára néznek, és azt látják, hogy ott vagyunk a 4, helyen, egyre több kis csapat vezetője felhívott már azzal, hgoy erkölcsi támogatásunkról biztosítson. „Hajrá, nyomjátok! - ez a közös üzenete ezeknek a biztató hívásoknak. Mit mondjak, ez nagyszerű érzés, remélem, hogy a folytatásban sem okozunk a menet közben támadt szurkolóinknak csalódást.

A jelenlegi keret tulajdonképpen nem a mögöttünk álló nyáron alakult ki. Már korábban érkeztek új játékosok, és egyrészt beért a velük végzett munka, másrészt a nyári három igazolás sokat lendített a csapat teljesítményén. – Tavasszal már látszott, hogy valami alakulóban van nálunk, nagyon szép eredmény volt a 11. helyről feljönni a 7.re, és ami még fontosabb, háromszor annyi pontot szerezni, mint amennyit előtte ősszel sikerült.

A nyáron az volt a legnagyobb erősítés, hogy együtt maradt a keret, és jött három komoly erősítés is.

A megszűnt Csengődből érkezett Lasztovicza János és Kovács Zsolt – utóbbi nem mellesleg a hétvégi mérkőzésünkön hat gólt szerzett –, és Akasztóról Tratter Tibor. Tartalék kapusokat igazoltunk még, Márkó Bencét a Kiskőrösről és Kovács Doriánt Hartáról. Ők már mindketten bemutatkoztak, amikor a kezdő kapusunk Vereb Dani nem ért rá.