A két csapat eddig tizenöt alkalommal találkozott egymással másodosztályú mérkőzésen, melyből ötöt a kécskeiek, hármat a barcikaiak nyertek, négy találkozó pedig döntetlenül végződött. Ezúttal is szoros eredmény született. Visinka Ede a találkozó előtt úgy nyilatkozott, hogy szeretnék győztesként elhagyni a pályát, főleg azért, mert a legutóbbi bajnoki találkozón a Pécs ellen nem úgy játszott a csapat, ahogyan azt a vezetőedző elvárta volna. A szinte már megszokott korai figyelmetlenség azonban ezúttal is mutatkozott a csapatnál. A 8. percben, csak úgy, mint a Pécs ellen, ezúttal is egy szögletrúgás után sikerült az ellenfélnek gólt szerezni. Hleba a védőkről kipattanó labdát a bal sarokba lőtte 1–0. Szerencsére tíz perc múlva sikerült a Tiszakécskének egyenlíteni. Farkas Norbert bal oldalról beívelt labdája pontosan Zamostny elé került, aki nem tétovázott és a kapu bal oldalába továbbította a játékszert 1–1. A 24. percben vezetést szerezhetett volna a vendégcsapat, de Horváth Zoltán fejesét hárítani tudta a barcikai hálóőr. A 28. percben azonban hazaiak duplázták meg góljaik számát. Kurdics beadását Csatári fejjel továbbította a kapuba 2–1. A másik oldalon Vachtler előtt adódott lehetőség, de helyén volt a hazai kapus. Halasi is megmutatta, hogy jó formában van, mert Kurdics jobb felső sarokba tartó lövését ártalmatlanította.

Az első félidő után Visinka Ede úgy érezte, hogy frissítenie kell, és három játékosát is lecserélte. A második játékrész elején mind a két fél számára adódott lehetőség, de egyik csapatnak sem sikerült a kapuba találni. A 74.percben egyenlíthetett volna a Tiszakécske. Zamostny fejesét még ki tudta ütni a barcikai kapus, ami Winkler elé került, aki a nehezebb feladatot választotta és a kapufát találta el. A folyamatos támadások a találkozó végén góllá értek. Balázs Benjamin jobb oldalról beívelt labdáját Zamostny fejelte a kapuba 2–2.

– Ezen a mérkőzésen nagyot harcolt a csapat és sikerült döntetlenre hozni a találkozót, értékelte csapata teljesítményét Visinka Ede. – A második félidő utolsó harminc perce teljesen a miénk volt. Sajnálom a két kapott gólt, mert egy lecsorgó átlövésből kaptuk az elsőt, a másodikat pedig abból, hogy a barcikai csatár megelőzte a játékosunkat. Nem is emlékszem rá, hogy a két gólon kívül lett volna más nagy lehetősége a hazaiaknak. Mentünk előre, a második félidőben helyzeteink voltak, kapufát rúgtunk, veszélyesek voltunk, és a találkozó végén sikerült egyenlítenünk. Nem vagyok elégedetlen, mert nagyot harcoltak a srácok. Zamostny két gólja magáért beszél, mert két találattal pontot menteni mindig jó. Csak így tovább, tette hozzá Visinka Ede.

Kolorcity Kazincbarcika SC–Tiszakécskei LC 2–2 (2–1)

Kazincbarcika, 400 néző, vezette: Takács Tamás (Sinkovicz Dániel, Tőkés Róbert).

Kazincbarcika: Megyeri II. G. – Szemere, Ur, Lippai T., Székely K., Nagy J., Hleba (Heil 76.), Ádám F. (Horváth M. 87.), Csatári, Kurdics (Laczkó 65.), Pálinkás (Szabó B. 87.). Vezetőedző: Varga Attila

Tiszakécske: Halasi – Balázs B., Csáki, Végső, Farkas N. (Farkas A. 46.), Erdei, Pongrácz (Winkler 46.), Vachtler (Gyurján 65.), Zamostny, Lovas Zs. (Kiss N. 46.), Horváth Z. (Geiger 72.). Vezetőedző: Visinka Ede

Gólszerző: Hleba 8., Csatári 28., ill. Zamostny 19., 86.