A Soltvadkert-Jánoshalma mérkőzés mindig is rangadó volt a legmagasabb megyei bajnokságban. Az első lehetőséget a vendégek dolgozták ki, Papp Dominik szögletből Cvetkovic fejét célozta meg, aki nagyon jól érkezett a labdára, de Eifert védett. Ezt követően Farkas Béla okozott nagy gondokat a jánoshalmi alakzatnak hátul, ugyanis kétszer is szép cselekkel bontotta meg a védelmet majd lőtt, ám Lengyel mindkét esetben a helyén volt. A 17.percben Gémesi kapott jó labdát Willytől, majd továbbította azt Katonának, aki a kifutó Lengyel kapusba lőtt. Tíz minutummal később, a jobb oldalról Katona tekert középre egy szabadrúgást, melyről centikkel maradt le Bashiri. Újabb tíz perc elteltével megszerezte a vezetést a jánoshalmi együttes. Eifert kirúgott labdáját Túri fejelte vissza a mezőnybe Lengyel Szabolcshoz, aki Miloshoz passzolt, majd kis szerencsével visszakerült Lengyel elé a labda, aki hét méterről balról jobb külsővel lőtte ki a hosszú alsót, 0-1. Szinte a következő támadásból egyenlíthetett volna a házigazda, ugyanis Farkas húzott el a jobb oldalon majd tiszta ziccerben vitte Lengyel Péterre, ám a kapus lábbal hatalmas bravúrt mutatott be.

A második játékrészt egyértelműen a Jánoshalma kezdte jobban és mindjárt a 49.percben gólt is szereztek. A bal oldalon Gáspár húzta befele a labdát, majd passzolt Nagy Rolandhoz, aki szépen lefordult védőjéről, majd tizenhat méterről mértani pontossággal rúgta ki Eifert kapujának jobb alsó sarkát, 0-2. A hazaiak nem adták fel, és az 56.percben egy szögletet kifejelt a jánoshalmi védelem, azonban Supka vette le a játékszert a jobb oldalon, majd remekül vette észre Plichtát, aki teljesen egyedül maradt a hosszú oldalon és fejelt Lengyel kapujába, 1-2. Egy perc múlva Nagy-Papp-Nagy volt a labda útja, utóbbi lőni tudott húsz méterről, de Eifert magabiztosan hárította a kísérletet. A 68.percben Rácz-Plichta-Farkas háromszög után utóbbi lőtt kapura, de pár méterrel elkerülte a kaput a labda. Két perc múlva a csereként beállt Huszka szöglete találta meg Szabó Szilárd fejét, ám ő a kapus kezébe fejelte a játékszert. A 81.percben kiegyenlített a soltvadkerti együttes. Farkas Béla négy védőt cselezett ki, majd önzetlenül hozta kihagyhatatlan helyzetbe Rácz Tamást, aki Lengyel mellett a kapuba passzolta a labdát, 2-2. A 87.percben Szabó Szilárd lőtt huszonöt méterről egy szabadrúgást kapura, ám Eifert ismét magabiztosan védett. A hosszabbításban Plichta csúszott össze Gáspárral, és a vadkerti játékos megkapta második a második sárga lapját, ezáltal ki is állították, de az eredmény már nem változott.

Soltvadkerti TE - Jánoshalmi FC 2-2 (0-1)

Soltvadkert, 270 néző, vezette: Allaga Iván (Topálszki Szabin, Balogh Máté)

Soltvadkert: Eifert – Veszeli, Katona (Kelemen 64.), Willy, Supka, Farkas B., Plichta, Hegedűs (Tóth Á. 64.), Gémesi, Viola (Rácz 64.), Bashiri (Pál 92.). Edző: Molnár László

Jánoshalma: Lengyel P. - Túri, Cvetkovic, Busa, Stojanovic (Fenyvesi K. 63.), Gáspár, Szabó Sz. (Suhajda 90.), László, Nagy R. (Angeli 78.), Papp D. (Huszka 64.), Lengyel Sz. Technikai vezető: Sarok Attila

Gól: Plichta az 56. és Rácz a 81. illetve Lengyel Sz. A 37. és Nagy R a 49 percben.

Sárga lap: Huszka 89.percben

Kiállítva: Plichta 92.percben

Molnár László, a Soltvadkert edzője: – Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, volt az első tizenöt percben két nagy lehetőségünk is, melyekből nem tudtunk találatot elérni. A jánoshalmiak gyakorlatilag az első lehetőségüket gólra váltották, egy hatalmas egyéni hiba után. A félidőben próbáltam felpörgetni a csapatot, ám a második játékrész elején ismét gólt kaptunk. Ezt követően cseréltem hármat és ez hozta meg a változást a csapatban és mi szereztünk a semmiből gólt, majd azt gondolom, sokat tettünk azért, hogy kiegyenlítsünk. Külön öröm, hogy ebben a szezonban már harmadik alkalommal állunk fel két gólos hátrányból.

Fenyvesi Ferenc, a Jánoshalma edzője: – Az idei szezonban még nem játszottunk ilyen rosszul, mint ahogyan ma. Rengeteget hibáztunk a középpályán és a támadó szekcióban is. A semmiből vezetést szereztünk az első játékrész végén. Ezt követően a félidőben arra kértem a játékosokat, hogy próbáljunk meg megrúgni a másodikat. Hála Istennek ez sikerült, ezek után viszont két hatalmas hibát követtünk el hátul, és előbb szépített majd egyenlítettek a vadkertiek. Érzésem szerint reális a döntetlen, ugyanis a Soltvadkert is megtett mindent azért, hogy itthon tartsa legalább az egyik pontot.