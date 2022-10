A találkozó esélyese a hét mérkőzésen már öt győzelmet bezsebelő hevesiek voltak, ehhez mérten jól és lendületesen kezdték a meccset. Az Eger jobbszélsője, Lezák Áron parádés formában játszott, a vendégek első öt gólját ő szerezte úgy, hogy nem hibázott lövést. A KTE sem indított rosszul támadásban, Lukács Soma vezérletével 4-4-ig tartotta a lépést ellenfelével. Ezután az Eger 4-0-s rohammal ellépett. Deák és Forgács góljaival zárkózott a Kecskemét, amelynek ziccere is volt az egálhoz, de az kimaradt, és az Eger az első játékrész utolsó percében két gólt is lőtt (14-17).

A második félidőt nagyon rosszul kezdte a házigazda, öt perc alatt négy gólt is kapott és csak egyet lőtt. A 39. percben már hat góllal álltak jobban a vendégek, de úgy tűnt, még időben kezdte meg a felzárkózását a Kecskemét, hiszen a remek formában játszó Szakály, a beálló Deák és a csereként új színt hozó Tóth Szabolcs góljainak köszönhetően bő tíz perccel a vége előtt már csak két gól volt a felek között. 28-30-nál a meccs kritikus pontjához érkezett, itt is, ott is helyzetek maradtak ki, de végül a gólcsendet az Eger törte meg, és ez fordulópont volt. Tóth Edmond csapata összességében magabiztosan, öt góllal győzött (29-34).

– Nem kezdtük rosszul a meccset, sokáig tartottuk a lépést az esélyesebb listavezetővel, ám megint ugyanazokat a hibákat követtük el, amiket az előző meccseken. A hullámvölgyekből most sem tudtunk jól kijönni, nem tudtunk ritmust váltani a második félidőben, és ez megpecsételte a sorsunkat. Gratulálok az Egernek, és köszönjük a szurkolóinknak a támogatást – értékelt Tóth Norbert, a Kecskemét trénere.

KTE-Piroska Szörp-QHB Eger 29-34 (14-17)

Kecskemét. Vezette: Kovács T., Mándli

KTE: Szikora (k), Feth (k), Kalmár, Lukács S. 5, Szakály B. 10 (3), Csuzi, Papp I. 2., Horváth A. 3, Tóth Sz. 2, Horváth B. 1, Szeverényi, Forgács 1, Mogyorós, Lukács K., Farkas B., Deák 5. Vezetőedző: Tóth Norbert

Eger: Marczika (k), Ágoston (k), Kiss G., Rozner, Fórizs 2, Tóvizi 6, Lezák 7 (2), Döme 2, Vrhovina, Kurucz 7, Juhász, Schekk 5, Száva 1, Kerezsi, Kepess 4, Gönczi. Vezetőedző: Tóth Edmond

Hétméteresek: 3/3 ill. 4/2

Kiállítások: 2 perc ill. 2 perc