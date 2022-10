Szombat délután a hazai pályán még pontot nem veszítő Kunbaja a kilenc ponttal a harmadik Akasztót fogadja. Ugyanolyan kiszámíthatatlan a mérkőzés végkimenetele, mint a másik szombati meccsé, a Lajosmizse–Tiszakécske II. találkozóé. A lajosmizseiek az eddigi négy mérkőzésükből kettőt elveszítettek, kettőn pedig döntetlent játszottak, így jelenleg az utolsó helyet foglalják el a tabellán. Egy mérkőzésüket későbbre halasztották. A vendégeknek sem úgy ment eddig a játék, mint ahogyan azt a szurkolók és az egyesület vezetése elvárta volna, mert az öt találkozóból mindössze egy alkalommal hagyták el győztesen a pályát, a két döntetlen mellett kétszer ki is kaptak. Mind a két csapat szeretne javítani a mérlegén, és ennek érdekében mindent meg is fognak tenni, ezért küzdelmes, jó mérkőzésre van kilátás.

– Természetesen szeretnénk itthon tartani a három pontot a Tiszakécske ellen, de ez attól is függ majd, hogy milyen kerettel érkezik az ellenfelünk, kik játszanak vissza az NB II.-es keretből – nyilatkozta Árva Zsolt, a Lajosmizse játékosa. – Ők már rutinból is meg tudják oldani a feladatukat, mert más ritmusban, más felkészüléssel játszanak, heti öt-hat edzéssel. Fizikálisan is erősebbek, és az egymás közötti játékuk is más. Nekünk az eltiltások és a sérültjeink miatt nagyon sok lehetőségünk persze nincs, de azért vannak elképzeléseink. Sajnálatos módon a bajnokság elején fontos pontokat veszítettünk, az utolsó két mérkőzésünkön azonban a Kiskunfélegyháza és a Kalocsa ellen fegyelmezett játékkal sikerült egy pontot szereznünk. A Tiszakécskével szemben is ki kell találnunk azt, hogy milyen taktikával lépjünk pályára, ha több másodosztályú játékos is visszajátszik majd. Minden­esetre azon leszünk, hogy győzzünk, és mind a három pontot itthon tartsuk.

– Elég rosszul kezdte a csapat a bajnokságot, ennek következtében komolyan el kellett beszélgetni a játékosokkal – mondta Bagi Gábor, a tiszakécskeiek technikai vezetője. – Az elmúlt hétvégén a Soltvadkert elleni meccsen senki sem volt megelégedve a hozzáállással, a játékkal és így természetesen az eredménnyel sem. A Lajosmizse ellen szeretnénk megindulni, javítani a játékunkon, az eredményünkön, hogy kikerüljünk a hullámvölgyből. A hazaiak karakteres, jó focit játszanak, ők is abban a szituációban vannak, mint mi, és szerintem mi vagyunk nekik most a legkellemesebb ellenfél, jelen pillanatban. Biztos vagyok abban, hogy úgy próbálnak majd velünk játszani, hogy ők is meginduljanak felfelé. Azt gondolom, hogy nagyon jó mérkőzésre lesz kilátás, mert egyik csapatnak sem elegendő a döntetlen, mind a kettő a győzelemre fog majd játszani. Nyílt sisakos mérkőzés lesz, jól járnak, akik kilátogatnak a mérkőzésre. Reményeink szerint mi leszünk az a csapat, amelyik megpróbál majd felfelé indulni. Nekünk nemcsak az fontos, hogy pontokat szerezzünk, hanem az is, hogy jó játékot produkáljunk.

Az éllovas Baja a tavalyi bajnoki záráskor éllovas, jelenleg a 2. helyen tanyázó Kiskunfélegyházát fogadja. Ugyanúgy rangadószámba megy ez a mérkőzés, mint a Jánoshalma soltvadkerti vendégjátéka, és nem kevésbé kiszámíthatatlan, mint a Harta keceli vendégjátéka. A találkozó esélyesének tűnik a Kiskőrös a Kalocsa, a Bácsalmás pedig a Kecskeméti LC vendéglátójaként. A két vendégedző, a kalocsai Kohány Balázs és a kecskeméti Nagy Lajos minden bizonnyal azt sulykolja a fiainak a hétvégi fellépés előtt, hogy a papírforma arra való, hogy felborítsák. Teslic Igor és Agócs Zoltán, a két hazai mester erre azzal érvelne, hogy azért papírforma a papírforma, mert nagy valószínűséggel bejön.

A megye kettő Északi csoportjában az egyaránt tízpontos SC Hírös-Ép és a Kerekegyháza csap össze. A Déli csoport slágermeccse a Dusnok foktői fellépése. Bolvári Zoltán, a Dusnok gólfelelőse elmondta, hogy elkeseredésre nincs okuk a rajt kapcsán, de a két hazai döntetlennek nem tudtak örülni. – Négy pontot szórtunk otthon, amelyek azért is fontosak lettek volna, mert az idén a célkitűzésünk a dobogó valamelyik foka. Ez persze ezzel még nem úszott el. Foktőn remek mérkőzésre van kilátás, a saját véleményem szerint küzdős meccs lesz, sok góllal. Az, hogy a listavezető és a harmadik játszik, még nem mérvadó, a bajnokság elején vagyunk, ennek majd tavasszal lesz inkább jelentősége. Az, hogy a Foktő mozgalmas kupameccset játszott szerdán, nem hiszem, hogy befolyásolná a vasárnapi teljesítményüket, fiatal csapat, ugyanakkor szerdán mi is edzettünk. Persze tudjuk, hogy egy edzés nem olyan intenzív, mint egy 5–7 a Harta ellen. A hazai pálya a Foktőnek kedvez majd, nekünk szokatlanul keskeny. Azon elvárásokra, hogy egyesek akár őszi nézőcsúcsot várnak a találkozón, jóslásokba nem bocsátkoznék, azt viszont valószínűsítem, hogy a dusnokiak is kiveszik a részüket a nézőszámból, hiszen nálunk a szokásos a meccs iránti érdeklődés. Ugyanakkor bőven elképzelhető, hogy erre a találkozóra sok semleges szurkoló is kíváncsi lesz, és meggyőződésem, hogy jó meccset fognak látni. A Foktő remek csapat, véleményem szerint a bajnokság hajrájában is számolni kell majd velük. Fiatalok, nagyon akarnak, ezen a szinten sokszor ennyi is elég a jobb eredményhez.