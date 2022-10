Trencsényi Anna és Trencsényi Noémi beleszeretett ebbe a vízisportba. Elmondták, semmiért sem adnák fel, és természetesen terveik is vannak a jövőt illetően. Anna, aki még csak a szentkirályi általános iskola hatodik osztályos diákja, de már hatszoros korosztályos magyar bajnok, kilencéves korában, 2019 tavaszán fogott először lapátot a kezébe. Elmondása szerint a Tisza-parti kisvárosban jártak, amikor meglátták a Tisza­kécskei Városi Sportegyesület evezős szakosztályának tagjait evezni, és neki is kedve támadt ehhez a sporthoz. Noémi, aki a Tiszakécskei Móricz Zsigmond Gimnázium 9. osztályos diákja, két évvel később kezdett hajóba térdelni, mert a húga láttán ő is kedvet kapott hozzá. Tavasszal és ősszel egy héten öt-hat edzésen vesznek részt, de ezenkívül kondiznak, futnak és úsznak is. Nyáron az edzések száma a duplájára emelkedik, mert akkor délelőtt és délután is gyakorolnak. Télen csak kondicionális edzés, futás és úszás az előírás. A szakosztály nemrég önálló egyesületté vált, Tisza­kécskei Vízisport Klub néven. A lányok Huszár Henrik irányítása alatt készülnek a versenyekre. Adódott a kérdés, hogy miért éppen a kenut választották, hiszen az sokkal nehezebb, mint a kajakozás.

– Nagyobb kihívás volt, az edzőnk is kenus volt, meg jobban is tetszett, ezért választottuk a kenut – mondta Noémi. – Először a túrakenut próbáltuk ki, beletelt néhány hétbe, mire megszoktuk, és addig borultunk is jó párszor. Aztán ugyanannyi időbe került megtanulni a versenykenuban megmaradni. Mielőtt elkezdtünk kenuzni, természetesen úszásvizsgát kellett tenni, és csak utána igazolt le bennünket a klub. A versenykenu súlya minimálisan 14 kiló, ha nincs meg, akkor súlyt kell beletenni. Anna, mivel még nincs 12 éves, minikenuval versenyez még, de jövőre már ő is a nagyobb kenut használja. Az már az elején eldől, hogy kinek melyik oldalról esik jobban az evezés, mi mindketten balosok lettünk.

A lányok már az első versenyükön dobogón végeztek.

A jó eredmény eléréséhez fontosnak tartják a kitartást, a szorgalmat, valamint szükséges egy jó edző, és persze nem hátrány, ha valaki tehetséges. Anna, amióta versenyez, hat alkalommal lett a korosztályában magyar bajnok. Már 12 évesen is győzött a korosztályában, azóta nem is tudták legyőzni. Persze ehhez komolyan kell edzeni, és mivel a kenuzás főleg a test egyik oldalát veszi igénybe, ezért a másik oldalt is erősíteni kell, hogy ne legyenek féloldalasak. Minden edzés után nyújtanak és erősítenek. Anna ebben az évben teljesítette először a maratoni távot, ami az ő korosztályában öt kilométert jelent.

Noémi idén lett először magyar bajnok ezer méteren párosban, Kis-Batka Iringó Júliával együtt, ifjúsági korosztályban. Július végén rendezték a magyar bajnokságot, ahol a lányok kivívták az indulás jogát az Olimpiai Reménységek Versenyére. Bár a felkészülésük nem volt a legjobb, Noémi vállsérülést szenvedett az ob-n, így három hetet ki kellett hagynia a felkészülésből. Gyógytornára és masszírozásra járt, hogy egyáltalán le tudja evezni a távot. Így csak másfél hetük maradt a versenyig. Ebből próbálták kihozni a legjobbat. Mivel az edzéseken szépen mentek, a technikájuk pedig sokat javult a bajnoksághoz képest, így megcsillant a remény, hogy felállhatnak a dobogóra. Az idő kegyes volt hozzájuk, szélcsendben tudtak evezni. Futam előtt megkapták a biztató szavakat az edzőjüktől és a szülőktől, akik természetesen kimentek a verseny helyszínére szurkolni. A szülők a kivetítőn követték a versenyt, Huszár Henrik pedig a part mentén biciklizett és biztatta a lányokat. A rajt után mindjárt az élre törtek és rendületlenül haladtak az első helyen. Féltávnál úgy látszott, hogyha bírják a táv második felét, akkor megvan az arany.

Egészen 750 méterig vezettek, de ott utolérték őket a csehek, így a második helyen értek célba. Nagy volt az öröm, mert megcsinálták, amiről az év közepén álmodtak: magyar nemzeti színekben dobogón állhattak.

Huszár Henrik nem is fogta vissza magát edzői értékelésében. – Nagyon büszke vagyok a két lányra. Sok negatív hatás ért minket ebben az évben, de sikerült felállnunk, és megmutattuk a világnak, hogy igen, Tiszakécske és Szentkirály is ott van a világelitben. Kis-Batka Iringó Júliának hálás vagyok, amiért belement, hogy új párja legyen, és hogy bízott bennem, hogy meg tudják csinálni a feladatot. Nem kevésbé vagyok neki hálás azért, hogy amikor Noémi lesérült, türelmes volt vele. Nagyon örülök, hogy Trencsényi Noémi a csapat tagja. Bár későn kezdte ezt a sportot, de a szorgalmával bebizonyította, hogy igenis el lehet érni eredményeket. Ráadásul a sérülés ellenére sem adta fel a felkészülést és a versenyt.

– Kenuban tizenöt évesen mehetnek először nemzetközi versenyre a sportolók – jelentette ki az anyuka, Trencsényiné Edina. Az Olimpiai Reménységek Versenye egy világverseny, ami jelentős megmérettetést jelentett számukra.