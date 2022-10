Volt itt minden szép és jó, mint a búcsúban. Először is volt jó kétszáz néző, ami egy két évtizedre visszatekintve nem annyira nagy szám, manapság azonban megsüvegelendő. Ráadásul többségében családok jöttek, tehát nem csak azon keményvonalasok voltak kíváncsiak a meccsre, akik a kilencven percet a korlát mellett szigorúan végig állva figyelik árgus szemmel többek között az asszisztens minden egyes mozdulatát.

Volt hatalmas küzdelem, volt generációk csatája. A kimondottan fiatal erőkből álló Bácsbokod az első félidő végén szerezte meg a vezetést a jóval idősebb, tapasztaltabb, egyúttal rutinosabb játékosokból álló Bácsborsód ellen. Szabadrúgást végezhetett el a Bácsbokod. Kölcze küldte kapura a labdát, amely kipattant a beívelést követően, a kipattanóra pedig Újházi csapott le és lőtt elemi erővel a kapu jobb oldalába.

Volt káprázatos kapusteljesítmény, a hazaiak hálóőre ugyanis az egész mérkőzésen hihetetlenül ihletetten védet, teljesítményével a kiélezett helyzetben, 1–0-s állásnál kivédett 11-essel tette fel a koronát.

A második játékrész első harmadában állhatott Hercz Dániel a büntetőpontra elhelyezett labda mögé, félmagas, a kapu jobb oldalába tartó lövését azonban Égi Gábor bravúros vetődéssel kiütötte. És hol volt még ekkor a vége a kapusteljesítménynek. A fiatal bokodiak a 65. percben ugyan újra betaláltak, Barth Milán révén – a fiatal játékos egy szöglet utáni kiütött labdára csapott le és lőtte félmagasan a kapu jobb oldalába –, ám miután Török Tamás a 82. percben belőtte a Bácsborsód szépítő gólját, – egy félpályán megszerzett labdát követően addig-addig vezetgette a játékszert, hogy húsz méterről már érdemes volt megpróbálni tüzelni, ő ezt meg is tette, és a hosszú sarokba talált –, újra éles lett a meccs az állást tekintve is, és ekkor következett a nagy finálé, amelyben a vendégek mindent elkövettek, hogy akárhogy is, de begyömöszöljék a hazai kapuba a labdát. Ekkor már nem csak a hazai fiatalokkal futottak versenyt, hanem az idővel is, és erőfeszítéseiket nem koronázta siker, győzött tehát a hazai csapat. Ám a generációk csatájában ezúttal mindkét fél jelesre vizsgázott.

Voltak tehát izgalmak, és volt a lefújás pillanatáig kiélezett küzdelem. És hogy mi nem volt? Háború nem lett a találkozóból. A múltban nem egyszer megtörtént, hogy a lefújásra ultipartinak hatott a meccs, annyi piros lappal, amellyel bemondott ultit is meg lehet nyerni, és voltak olyan hangok a mérkőzés előtt, akik tartottak attól, hogy a túlzott akarás, a túlzott koncentráció akár öncélú keménykedésbe is torkollhat. Ezúttal azonban minden idegszálukkal a játékra koncentráltak a játékosok, nem volt hol elszabaduljanak az indulatok, minden bizonnyal szerepe volt ebben az avatott játékvezetésnek is. A vezetőbíró olyan fogorvosokra jellemző higgadtsággal fékezte a kirobbanni készülő indulatokat, akiknek a pillantásuk felér egy fél érzéstelenítéssel. A hazaiak óriási ünneplésbe kezdtek a lefújás után, a vendégek pedig alighanem már a tavaszi visszavágót várják.

– Remek mérkőzést vívtunk, ami a számunkra fontos presztízsmeccs is volt – értékelt Molnár Csaba, a hazaiak szakvezetője. – Nekünk fontos volt, hogy azoknak a szurkolóknak, akik megérezték, hogy valami újat szeretnénk itt Bácsbokodon, és emiatt újra mellénk álltak, bizonyítsunk. Ez ezzel a győzelemmel sikerült. Egy pillanatra sem tagadom, hogy a döntetlen is igazságos eredmény lett volna, hiszen különösen a hajrában nagyon nyomott a Borsód mi pedig figyeltük az órát, de a focit gólra játsszák, mi pedig abból eggyel többet szereztünk. De minél nehezebb egy győzelem megszerzése, annál édesebb a siker.

Kürtös István, a hazaiak trénere a mérkőzés utáni közös eszmecsere eredményét osztotta meg: – Aki ott volt, az láthatta, ami az én véleményem is, hogy jobbak voltunk, mint a hazai csapat. Az első félidőben sajnos nem sikerült betalálnunk. Arra viszont, hogy valaki a mezőnyben jobb, nem adnak pontot. Hármat végképpen nem. Felmerült a kérdés, hogy ha berúgjuk a 11-est, máshogy alakult volna-e, ha előbb cserélünk, máshogy alakult volna-e, ha lett volna még öt perc, kiegyenlítünk e-, csakhogy a pályán nem a ha szócska játszik, hanem a két csapat. Az ellenfél hatékonyan használta ki a helyzeteit, ennek köszönhetően nyert. E tekintetben megérdemelten. Alig várjuk, hogy tavasszal visszavághassunk.

Bácsbokodi SK–Bácsborsódi SK 2–1 (1–0)

Bácsbokod, 200 néző, vezette: Fehérvári Patrik (Bacsi Noel, Arató Márk)

Bácsbokod: Égi – Altsheimer, Gyulánszki, Vojnics-Kortinics (Juhász 75.), Aladics, Tóth M., Mojzes (Barth Z. 63.), Kölcze, Újházi (Papp 56.), Jarmaczki, Barth M. Technikai vezető: Molnár Csaba.

Bácsborsód: Ulakity – Faragó, Mojzes Z. (Varga Zs. 77.), Hercz, Szilasi, Lovászi, Cifra, Pekli, Török, Szalai (Kurdi 77.), Vida. Technikai vezető: Kürtös István.

Gól: Újházi 43., Barth M. 65. illetve Török 82.

Sárga lap: Szalai 20., Varga Zs. 78.