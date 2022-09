– Nagyon örülünk, hogy még hibátlanok vagyunk, ennek megfelelően remek hangulatban készülünk a vasárnapi mérkőzésre – kezdte a helyzet értékelést Koch Tamás, a Bajai LC edzője. – Az egyértelmű, hogy az előzetes várakozásainkat meghaladja az első három forduló eredménye, és az elmúlt hétvégén éreztük azt, hogy a közönség is mellettünk volt. Létszámban is, és egészen komoly szurkolást, biztatást kaptunk tőlük. Ezt a szelet szeretnénk továbbra is kihasználni, és folytatni a menetelést. Ami a keretet illeti, azt nagyon sajnálom, hogy Szeibert Gyuri munkahelyi elfoglaltság miatt az ősszel már nem tud a csapat rendelkezésére állni. Kerezsi Ferenc pedig az Akasztó ellen sérülés miatt nem játszhat. Az Akasztót nem láttam még, de ők is kilencből hat pontot megszereztek. Azt tudom hogy ők is inkább zárt védekezésből indulva szeretnek játszani, ebből kiindulva érdekes mérkőzésre számítok, hiszen az első három mérkőzésünkön nálunk is az volt a kiindulópont, hogy próbáltunk fegyelmezetten védekezni, és abból kontrázni. Meglátjuk, hogy sül el, amikor két hasonló felfogású csapat találkozik. Most tehát jó a hangulat a klub táján, nagyon szeretnék még több szimpatizánst állítani a csapat köré. Ennek érdekben szeretnénk természetesen ezen a hétvégén is begyűjteni a három pontot, de hangsúlyozom, ez egyáltalán nem lesz könnyű, ahogy az első három mérkőzés sem volt az.

Akasztó FC

Fotós: Pozsgai Ákos

Mindössze három forduló alatt mindjárt három arcát mutatta meg az Akasztó. Németh Zsolt, a csapat kapusa – aki egyébként mind a három, még a második, elveszített mérkőzésen is remekül teljesített a kapuban –, tökéletesen egyetértett azzal a felvetéssel, hogy ha mesehősökkel kellene kifejezni, milyen szerepeket vett föl az Akasztó eddig, akkor a jánoshalmi mérkőzésen az oroszlánt, a kiskőrösi elleni hazai derbin a nyulat, a kecskemétiek elleni hazai mérkőzésen pedig a ravasz rókát személyesítette meg a keret.

– Jánoshalmán egy nagyon kemény meccset sikerült példás összmunkával megnyernünk, a Kiskőrös ellen egész egyszerűen bealudtunk, az ébredés pedig későn jött – tekintett vissza Németh Zsolt, népszerű becenevén Möti. – Azon a meccsen mintha minket zavart volna meg jobban, hogy az új pályán játszunk. A Kecskemét ellen aztán hazai pályán minden összejött, jó csapatjáték, szép találatokkal megspékelve. Ennek megfelelően a KLC-elleni meccset követően a keret hangulata most kiváló. Reméljük, hogy ez így lesz a baja összecsapást követően is. Látni nem láttuk a bajai gárdát, ugyanakkor azt tudjuk, hogy egy kiváló edző által vezetett, fiatalokkal teli csapat, amelyben Nagy Előd képviseli a tapasztalatot. Rettentően nehéz dolgunk lesz, ezzel tisztában vagyunk, és ha a korábban említett mesehősök közül kell választanom, hogy melyik szerep minket vihet sikerre, akkor szerintem ezúttal is oroszlánként kell majd küzdenünk, hogy elhozhassuk a három pontot. Mert ez a célunk, bármilyen nehéz lesz, szeretnénk győzelemmel hazatérni a Sugó partjáról. A keretből senki nem hiányzik, Szrenkó Istvánt, az edzőnket tehát külső körülmény nem akadályozza abban, hogy a belátása szerinti legcélravezetőbb felállásban küldje ki a csapatot a pályára. Szeretnék örömöt szerezni az összes szurkolónknak, azoknak pedig főként, akik Bajára is el fognak kísérni minket vasárnap.