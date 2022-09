Igazán érdekes múltja van egymással a két csapatnak, hiszen hiába számítanak megyei riválisnak, az élet mindig úgy hozta, hogy legtöbbször elkerülték egymást, mivel különböző bajnoki osztályokban szerepeltek. 1955 óta számolnak be a krónikák a riválisok küzdelmeiről, ezekből 10 alkalommal a KTE került ki győztesen, míg hét kécskei siker mellett öt döntetlen született. Rendkívül érdekes tény, hogy a KTE 1965 óta nem tudott a Tisza-parti gárda ellen idegenben nyerni, ez így volt a legutóbbi szezonban is, amikor 1–0-ra nyertek a vendéglátók. Tegyük hozzá, a KTE akkor revansot tudott venni, hiszen májusban ugyancsak 1–0-ra nyerte meg a visszavágót a Széktói Stadionban.

Idén már nem egy bajnokságban szerepelnek a csapatok, de a kupában az osztálykülönbség sokszor tud eltűnni, ebben bíznak természetesen Tiszakécskén is.

– Azt nem tudom, hogy a kupában eltűnik-e ezúttal az osztálykülönbség. A Kecskemétet és magunkat is egy stabil csapatnak tartom. Sajnos két védőnk, Máté és Csáki is hiányozni fog, de vannak a keretben olyan játékosok, akik alig várják, hogy lehetőséget kapjanak. Egy egyéni villanás, egy váratlan húzás is döntő lehet egy ilyen derbin. Tavaly is bebizonyosodott, hogy a két megyei rivális csatája mindenkit érdekel. Most is erre készülünk. Az csak hozzátesz ehhez a hangulathoz, hogy a Kecskemét kitűnően szerepel az NB I-ben. Követjük őket, minden meccsüket nézzük, és abszolút nem véletlen ez a csodálatos szereplés. Stabil csapat, több játékos is ki tudta nőni magát, és gyakorlatilag minden poszton jó teljesítményt nyújtanak. Természetesen a KTE mérkőzés esélyese, de nem tagadom, ha pici esélyünk is nyílna rá, mindent megtennénk a továbbjutásért – mondta a meccs kapcsán Visinka Ede, a Tiszakécskei LC vezetőedzője, aki korábban hosszú éveket töltött el a KTE kötelékében is.

Szabó István kollégájához hasonlóan szintén dolgozott az ellenfélnél, NB III.-as bajnoki címet és feljutást is ünnepelt a Tiszakécskével.

– Tiszakécske egy szomszédvár, én is dolgoztam ott, tele vagyok szép emlékkel abból az időszakból is, de most már Kecskemét sikereiért küzdhetek a csapatommal – mondta a KTE trénere. – Itt nincs döntetlen, valakinek tovább kell jutnia vasárnap, szeretnénk mi kiharcolni ezt. Veszélyes csapat a Tiszakécske, láttam őket idén is, mivel figyelemmel követem az NB II-t. Nagyon jól igazoltak nyáron, bármennyire is próbálnak szerények maradni, tele vannak olyan játékosokkal, akiknek több NB I-es meccs van, mint a mi futballistáinknak. Elég csak Balázs Benjámin, Horváth Zoltán, Balajti Ádám vagy Zamostny Balázs nevét említeni. A tabellán elfoglalt helyezésük nem reális, fentebb lenne a helyük véleményem szerint, így biztosan nagyon nehéz mérkőzés lesz ez számunkra. Tisztában vagyunk vele, hogy ez a párharc mindig nagy érdeklődés mellett zajlott a múltban is, most sem lesz ez másként. Nagyon tiszteljük ellenfelünket, igazi kupameccsre van kilátás, de mindent meg fogunk tenni a továbbjutásért, mert szeretnénk itt is minél messzebb jutni. Több új játékos érkezett, de sokan emlékezhetnek a keretből a tavalyi meccsekre. Kiváló minőségű pályán fogunk játszani egy olyan csapattal, mely otthon rendkívül erős. Feltérképeztük a Tiszakécskét ugyanúgy, ahogy a bajnoki ellenfeleinket szoktuk, én is megnéztem őket, de ebben semmi újdonság nincs. Kollégám szintén ott volt a Honvéd elleni meccsünkön, ez teljesen normális a mai világban. Mindkét csapatnak van ideje felkészülni a következő bajnoki fordulóig, így nagy valószínűséggel a legjobbnak gondolt kezdőcsapatok futhatnak majd ki a pályára. Kiélezett és jó mérkőzést várok.

Visinka Ede hozzátette, az eddig eltelt időszakban jobb szereplést vártak a csapattól, vannak mérkőzések, melyekre büszkék lehetnek, de olyanok is, amit csalódásként éltek meg. Maradt benne hiányérzet, de nem teljesen elégedetlen, ugyanis stabil csapat benyomását keltik.

Kecskeméten már a jövőre is koncentrálnak, a kupameccset egy jó erőpróbának tekinthetik az Ferencvárosi TC elleni hazai rangadó előtt, mellyel október elején visszatérnek a bajnoki küzdelmekhez

Egy dolog biztos, mindkét csapat tovább akar jutni, és valaki tovább is fog, ugyanis egy mérkőzésen dől el a párharc. Döntetlen esetén kétszer 15 perc ráadás, majd büntetők következhetnek. A mérkőzés vasárnap 15 órakor kezdődik a Tiszakécskei Sportcentrumban.