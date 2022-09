– Nagyon az elején vagyunk a bajnokságnak, most még keveset számít, hogy melyik csapat hol áll a tabellán. Az azonban jól látszik, hogy a mezőny nagyon kiegyenlített. Edzőmeccsen már összecsaptunk a PLER-rel, és - bár a felkészülés első mérkőzésén a számszerű végeredmény még nem a reális erőviszonyokat mutatja – jócskán alulmaradtunk a pestszentlőrinciekkel szemben. Csapatunk azóta összekovácsolódott, és ahogy az eredményeink mutatják, fel tudjuk venni a kesztyűt idegenben és hazai pályán is. A PLER rutinos csapat, ugyanakkor fiatalításon esett át. Sokat nyom majd a latba az aznapi forma, és ha lelkesen, agresszíven kézilabdázunk, meglepetést okozhatunk. Ellenfelünk az előző fordulóban pontokat veszített, úgyhogy most mindent megtesz, hogy ezt kijavítsa, mi azon leszünk, hogy ezt megakadályozzuk – mondta Tóth Norbert, a kecskemétiek vezetőedzője.