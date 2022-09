A történet tizenhét évvel ezelőtt kezdődött. 2005 telén érkezett egy levél a Kecskeméti Önkormányzathoz, a feladó Kecskemét angliai testvérvárosa, Coventry önkormányzata volt. A levélben a következő állt: „Coventry városa tisztelettel meghívja Önöket a 39. Nemzetközi Gyermek Játékokra (International Children’s Games)!” A meghívót Lovas Zoltán, a kecskeméti önkormányzat sportreferense az SC Hírös-Ép elnökének, Kertész Zoltánnak továbbította azzal a kérdéssel, hogy érdekelné-e a verseny, tudnának-e összeállítani egy csapatot? A válasz igen volt, és ezzel egy hosszú, sikeres, és megannyi élményt hozó történet vette kezdetét.

Az első szereplés alkalmával összesen tizenkilenc sportoló, köztük tíz atléta, két asztaliteniszező és hét labdarúgó képviselte Kecskemét városát, erről a viadalról Kádár Szél Dávid révén egy ezüstéremmel tértek haza a fiatalok. Az első szereplést pedig követte a többi. A rendezvénynek köszönhetően az elmúlt tizenhét év alatt a kecskeméti sportolók tizenöt ország egy-egy városát ismerhették meg Bangkoktól San Francisco-n és Bahreinen át Tajpejig, valamint számos új kultúrát, sportolót a közel 40 nemzetet felvonultató versenyek alkalmával.

Az idei évben újra Coventry adott otthont a Nemzetközi Gyermek Játékoknak, így visszatért a kecskeméti küldöttség oda, ahol a történet elindult.

Sikerek a versenyen

Az 54. Nemzetközi Gyermek Játékokon négy atléta (Molnár Viktória, Tóth Lívia, Kis Roland, Bodnár Ábel Bendegúz), négy úszó (Bali Dorottya, Czeglédi Diána, Gajári Márk, Szalontai Roland), két asztaliteniszező (Polónyi Nóra, Balogh Martin András) és nyolc labdarúgó (Gyapjas Botond, Sódár Gellért, Szabó Benedek Márk, Keindl Kristóf, Diószegi Kristóf, Czumbil Mihály, Lehotai Ákos, Kovács Martin) képviselte városunkat. Nem is akárhogyan. Molnár Viktória egyéni csúccsal nyerte a lányok 100 méteres síkfutását, mellette Bodnár Ábel futott be a 4. helyen fiú 400 méteren. Az úszóknál Czeglédi Diána 200 méter hátúszásban elsőként, míg 200 méter gyorson másodikként ért célba, ezzel az egy adott viadalon elért eredményeket tekintve ő kecskeméti csapat legeredményesebb sportolója a játékok történetében. Az asztaliteniszezők közül Polónyi Nóra a 4. helyen végzett. A három napos versenysorozatot a hírös városi labdarúgók magabiztos győzelme zárta, akik ezzel a diadallal sorozatban a harmadik aranyérmüket szerezték meg.

Labdarúgók is részt vette a megmérettetésen

A labdarúgók szereplésével kapcsolatban edzőjüket, Kertész Balázs kértük meg, hogy meséljen, milyen volt számukra az 54. nemzetközi Gyermek Játékok.

– Számomra különleges volt ez az esemény már a kiindulást megelőzően is, ugyanis 17 éve ugyanezen a helyszínen vettem részt én is a játékokon

– tekintett vissza a kezdetekre Kertész Balázs, a labdarúgó küldöttség edzője. – A kint töltött négy nap során mindig volt egy-egy pillanat, amikor bevillant valami a tizenhét évvel ezelőtti történésekből. Ami nem csoda, mert szinte minden ugyanúgy rendeztek el az idén is, mint annak idején, ugyanott volt a étkezések helye, már behunyt szemmel megtaláltam volna a sportpályákat. És ami utólag még különlegesebbé tette nekem az egész rendezvényt, hogy most is ugyanott, abban a kapuban ért véget a torna számomra, amelyikben 2005-ben, csak akkor azon a pályán az utolsó csoportmeccset vívtuk, ezúttal viszont bajnokként ünnepeltünk ott a fiúkkal.

A kecskeméti keret összeállításának már bevált m ódon az az alapja, hogy olyan sportolókkal igyekeznek feltölteni, akik Kecskeméten nevelkedtek, és őket edzőként rendre egy SC Hírós-Ép-es kötődésű szakember kíséri, ezúttal is így történt. Az évek során megfordult az utazókeretben UFC-s, KLC-s és SC Hírös-Épes fiatal is, többségük ma már a KTE-ben játszik, a lényeg, hogy a viadalokon minden kecskeméti klub képviselve volt, tehát mindnyájan részesei a sikereknek.

A labdarúgótornát rendszerint 16 csapattal rendezik meg. Négy csoportba sorolják négyesével a csapatokat, a csoportmérkőzés után a csoportok első és második helyezettjei egyeneskieséses rendszerben döntik el a végső helyezéseket.

Idén hét különböző nemzet képviseltette magát (Anglia, Görögország, Izrael, Bulgária, Németország, Szlovénia, Magyarország).

Érdekesség, hogy a görögök voltak a legnagyobb létszámban, ők öt várossal, azaz öt csapattal szerepeltek, mi Spártát kivéve mindegyikükkel találkoztunk.

– A csoportmérkőzéseket magabiztosan hoztuk – jelentette ki Kertész Balázs. Athén csapatát 10–0, Muraszombat küldöttségét 5–0, a soproniakat pedig 12–0-ra sikerült legyőznünk. A legjobb négy közé jutásért a görög Samos csapatával találkoztunk, akik már hozzánk hasonló játékerőt képviseltek. Gyors, agresszív stílusban játszottak, de a mi játékunk addigra már szépen összeállt és talán a tornán a legjobb mérkőzésünket játszva magabiztos, 3–0-ás győzelemmel léptünk az elődöntőbe. A döntőbejutásért egy újabb görög város, Patras csapatán keresztül vezetett az út. Bátran állíthatom, hogy valójában ez a párosítás volt a döntő. A görögök szerezték meg a vezetést, ezt mi kiegyenlítettük, amikor azonban bő másfél perccel a vége előtt újra ők vezettek, úgy festett, hogy elment a hajó.

Próbáltam lenyugtatni a srácokat, ez végül is sikerült, hiszen a kétszer húsz perces mérkőzés legutolsó pillanatában sikerült megszereznünk az egyenlítő gólt.

A büntetőpárbajt mi nyertük, miután a kapusunk, Lehotai Ákos kettőt is kivédett, mi pedig hibátlanul teljesítettünk. Katartikus élményben volt részük tehát a srácoknak, biztos vagyok benne, hogy ebből a mérkőzésből az előttük álló új szezonban is tudnak majd erőt nyerni.

Bár a döntőben arra számítottak, hogy a rendező Coventry lesz az ellenfél, némi meglepetésre újabb görög ellenfél, a Gytheio várt a hírös városiakra. A döntőt két góllal, magabiztosan megnyerték 2–0-ra.

– Leírhatatlanul büszke vagyok a fiúkra, hogy ezt így, együtt meg tudtuk csinálni.

Hiszen előtte nem volt sok időnk a felkészülésre, összeszokásra. Büszke vagyok arra, hogy ilyen rövid idő alatt bizalmat szavaztak nekem, elhitték, hogy működik, amit megbeszéltünk, és hogy ők is képesek rá. Továbbá azért is, hogy nem csak a sportpályán, de azon kívül is, az utazás, az egyéb rendezvények és a szabadprogramok alkalmával is sportemberhez illően képviselték Kecskemét városát.

Ezzel a győzelemmel a labdarúgók az elsők, akik az elmúlt 17 év alatt ugyanazt a versenyszámot háromszor (ráadásul egymás után) meg tudták nyerni. – Ez a gyermekjátékokon eddig még egyetlen más sportágnak nem sikerült és külön öröm számomra, hogy minden alkalommal én is ott állhattam velük a dobogón – jelentette ki Kertész Balázs. – Bízunk benne, hogy jövőre a dél-koreai Daeguban lesz lehetőségünk tovább írni ezt a nagyon szép és felemelő történetet – fejezte ki reményét.