Mind a két csapat tartott a másiktól, de az eddig lejátszott öt másodosztályú mérkőzésből kettőt a Siófok nyert, kettő döntetlennel végződött, egy alkalommal pedig a Tiszakécske győzött. A vendégek szerették volna azt a játékot bemutatni, amit az előző fordulóban a Szombathely ellen mutattak, de ez nem sikerült. Pedig három olyan játékosuk is van, akik korábban a Balaton partján rúgták a labdát. Zamostny Balázs és Farkas Norbert kezdőként, míg Vólent Roland csereként játszhatott a volt csapata ellen. A találkozó úgy kezdődött, ahogyan azt a siófokiak szerették volna. Már a 10. percben gólt szerezhetett volna a Balaton-partiak, mert hatalmas kavarodás alakult ki a tiszakécskei kapu előtt. Többen is próbálkoztak lövéssel, amit végül Nyári tudott befejezni úgy, hogy Halasinak védeni kellett. Négy perccel később ismét a hazaiak próbálkoztak. Horvát Péter hatalmas bombáját bravúrral hárította Halasi. A 17. percben viszont a tiszakécskeiek hagyták ki a mérkőzés legnagyobb helyzetét. Gyurján jobb oldalról adta be a labdát középre, amire Zamostny érkezett, aki közelről pontosan célzott. Hutvágner el is vetődött, de a tiszakécskei csatár a lábát találta el. A 26. percben ismét Halasinak kellett bizonyítani azt, hogy jó formában van. Szakály bal alsó sarokba tartó labdáját ütötte ki. Az első félidő végén Máté Zsolt megsérült, ezért le kellett cserélni. A második játékrész nem sok izgalmat hozott. A csapatok nem tudták a szurkolóikat lázba hozni a játékukkal. A találkozó 86. percben ismét a tiszakécskei kapusnak akadt dolga, mert Szakály szabadrúgását hárította. A találkozón nem született gól, de az egy, egy pontnak mind a két csapat örülhetett.

– Nem volt szép mérkőzés – ezzel kezdte a találkozó értékelést Visinka Ede. – A találkozó elején kicsit ránk jött a Siófok, ami után Halasinak volt két kitűnő védése.

Nekünk viszont volt egy nagy lehetőségünk, talán a helyzetek közül a legnagyobb, amikor Zamostny lövését a kapus lábbal hárította.

Sajnos az egész mérkőzés alatt csak ez az egy, de az nagy lehetőség volt. A siófokiak átlövésekkel próbálkoztak, de azokat mind hárította Halasi. A második félidőben csordogált a játék, különös esemény nem történt, de azért harcos volt mind a két csapat. Nagyon elégedett vagyok az egy ponttal, mert az elmúlt forduló hazai győzelme után pontot tudtunk írni a nevünk mögé. A Siófok jó csapat, tudtuk, hogy mire képesek. Persze győzelemre játszottunk ezúttal is, de az egy pont nagyon nagy érték, főleg a Siófok otthonában.

Visinka Ede elmondta még, hogy Máté Zsoltnak az első félidő hajrájában beszúrt a vádlija, azért kellett lecserélni. Ultrahang vizsgálat után lehet majd többet tudni arról, hogy ezt mi okozta, és hogy lehet-e majd számítani rá, az elkövetkezendő időben, vagy esetleg pihenőre kényszerül.

BFC Siófok–Tiszakécskei LC 0–0

Siófok, 300 néző, vezette: Németh Ádám (Sinkovicz Dániel, Ország Péter).

Siófok: Hutvágner – Debreceni, Vágó, Horváth P. (Farkas B. 77.), Szakály (Major 87.), Polényi, Nyári (Varga 77.), Krausz, Balogh (Dénes 62.), Makrai (Girsik 62.), Varjas. Vezetőedző: Domján Attila

Tiszakécske: Halasi – Máté Zs. (Farkas A. 41.), Balázs B., Csáki, Farkas N., Erdei, Kiss, Szekér, Vinkler (Balajti 62.), Gyurján (Vachtler 62.), Zamostny (Vólent 87.). Vezetőedző: Visinka Ede.