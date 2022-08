Ami a csapatot illeti, korábban már beszámoltunk óla, hogy Lazaro Fundora Travesio, Balla Szabolcs, Gebhardt Áron és Carlos Baserio is meghosszabbította szerződését, így maradnak Kecskeméten. Mostanra az is eldőlt, hogy a kubai kontingens harmadik tagja, Yusnaikel Argilagos Soto, a KRC pontgyárosa is Kecskeméten marad a következő szezonra.

Az értékek megtartása mellett lesznek természetesen távozók is, így Szabó Alpár, Tomanóczy Bálint, Dimitri Szidiropulosz, Horváth Bálint, Gebhardt Norbert és Zachary Palánkai-Omoshebitől is elköszönt a klub.