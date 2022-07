Kádár László, a cég alapító-tulajdonosa mindig fontosnak tartotta, hogy jó lokálpatriótaként visszaadjanak helyben társadalmi szerepvállalásukkal, legyen szó akár a sportról, akár az élet más területeiről. A Kádár Környezetvédelmi Kft.-t ügyvezetését a közelmúltban fia, ifjabb Kádár László vette át, aki a megkezdett úton szeretne tovább haladni.

– Kecskeméti vagyok, itt nőttem fel, itt tanultam, ezt a lokálpatriotizmust a cégen keresztül is szerettük volna mindig éreztetni. Folyamatosan egy erős társadalmi szerepvállalásra törekedtünk, legyen szó akár a sportról, akár a kultúráról, vagy az élet más területeiről Kecskeméten. Támogatjuk a Hírös Koraszülött Alapítványt és a Kecskeméti Mentőkért Alapítványt is. Édesapámat a röplabda szerelmeseinek nem kell bemutatni, hiszen tulajdonosa is volt a klubnak, de többször is jelentős összeggel támogatta már a sportágat, ahogy ebben az évben is.

Bízunk benne, hogy egy sikeres összefogásnak a részesei lehetünk most a labdarúgó klubnál is. Jómagam inkább a futballban éreztem otthon magam mindig, mai napig hobbi szinten játszom is, így izgatottan várom a szezont.

Bízunk benne, hogy támogatóként megint vissza tudunk adni valamit a helyi közösségnek és a szurkolóknak azáltal, hogy jó meccseket, szép sikereket láthatnak majd a csapattól az NB I-ben – mondta ifj. Kádár László, a Kádár Környezetvédelmi Kft. ügyvezetője.

– A csapat folyamatos építése mellett, továbbra is fontosnak érezzük, hogy a támogatói kört is minél erősebbé tegyük a klub mögött. Ez a szponzorációs megállapodás egy újabb lépést jelent ebbe az irányba, hiszen a Kádár Környezetvédelmi Kft. is egy erős helyi cég, mely nem először vállal szerepet Kecskemét sportjában támogatóként. Tették ezt már sok éven át sikerrel és szép eredményekkel. Bízunk benne, hogy a közös jövőnk is sikerekben gazdag lesz – tette hozzá a KTE ügyvezetője, dr. Filus Andor.