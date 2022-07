Az elmúlt héten az Aramis SE ellen kezdték meg a felkészülési mérkőzések sorát a hírös városi kék oroszlánok, a tavalyi alsóházi rivális ellen 9–5 arányban nyert Marko Gavrilovic csapata. Ezen a héten jóval keményebb feladatot vállaltak a kecskemétiek, hiszen a tavalyi bajnokságot magabiztosan nyerő Szombathelyi Haladással kötöttek le két felkészülési mérkőzést, mindkettőt a Vas megyei megyeszékhelyen. A szerdain találkozón 2–0-s első félidő után 7–3 arányban a Szombathelyi haladás győzött. A kecskeméti gólokat Bencsik, Hadnagy és Pál szerezték.

–A vereség ellenére láttam pozitívumokat a játékunkban – értékelt az összecsapást követően Marko Gavrilovic sportigazgató. – Viszont megismétlődött az előző, Aramis elleni edzőmérkőzésen is tapasztalt rossz periódus. Ezeket a hibákat egy ilyen erős ellenfél, mint a Haladás kegyetlenül kihasználja, ez meg is történt ezen a találkozón is. A következő meccsre is már szeretnénk ezeket a hibákat orvosolni, de az a legfontosabb, hogy a bajnoki rajtnál ezek már egyáltalán ne forduljanak elő – utalt a közvetlen célokra a szerb vezető.

Legközelebb pénteken csapnak össze a felek, szintén a Haladás csarnokban, 17 órai kezdettel.