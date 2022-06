Látványos bemutatókat tartottak különböző küzdősportok képviselői vasárnap Hetényegyházán a Hetényegyházi Közösségi Ház udvarán. A műsort a Kecskeméti Sportiskola Birkózó Szakosztálya kezdte. Banó Csaba a szakosztály vezetője röviden beszélt a sportág eredetéről, majd a résztvevők eredményeit is elmondta. Mint megtudtuk, Bognár Zoltán diákolimpiai bronzérmet szerzett, emellett pedig területi magyar bajnok és országos 5. helyezett is, Zsámboki Gábor országos ezüstérmes bajnok, Tonté Tamás pedig országos 5. helyezett. A sportolók bemelegítés után be is mutatták, hogy a helyezések, amelyekkel büszkélkednek, kemény munkának az eredményei.

A birkózókat egy tradicionális alapokra épülő modern, japán harcművészetet gyakorló csapat, az Aikido Kecskemét Sumikiri Dojo követte. Ők kiemelték, hogy az aikidóban nem létezik ellenség, partner van, akit vezetnünk, irányítanunk kell. Ennek megfelelően kifinomult önvédelmi technikákat mutattak be a szőnyegen, puszta kezes, fegyveres, illetve több támadó ellen.