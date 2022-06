Csak egy-egy csere árválkodott mind a két kispadon, a két edzőnek tehát nem okozott fejtörést, hogy hogyan állítsa fel a csapatát. A 2. percben szabadrúgáshoz jutott a Bugac a kaputól 20 méterre, kicsit balra. A sok hiányzó miatt reaktivált Szabó Norbert állt a labda mögé, nagy lövést eresztett meg, a labda a felső lécről pattant vissza a mezőnybe. Néhány érintés után Deli Mihály elé került, aki szintén lőtt, az ő lövése a bal kapufát forgácsolta. A 7. percben Somogyi Szilveszter tört előre a jobb oldalon, majdnem az ötösig robogott, éles szögből leadott lövését nagy bravúrral védte Szatmári Zoltán. Határozott hazai fölény bontakozott ki, elsősorban Somogyi volt az, aki jobbról többször is megbontotta a vendégvédelmet. A 29. percben is ő tört előre a már ezen a találkozón bevettnek mondható koreográfia szerint, az alapvonal közeléből középre lőtt labdája ezúttal Csizmadia Csaba lábáról a kapuba pattant, 1–0. A 36. percben Somogyi a 16-os oldalvonaláról a változatosság kedvéért lőtt, a labda centiméterekkel kerülte el a hosszú sarkot. Egy percre rá Dömötör Sándor veszélyes szögletét követően Deli fejelt nem sokkal fölé. Nagy fölényben játszott a hazai csapat, a vendégek ugyanakkor higgadtan védekeztek. A 42. percben vezettek egy veszélyes kontrát, egy jobb oldali passz után Nyerges Gergő tette ki balra Csizmadiának, aki egyedül vezethette a kapusra, Petrovics Tamás azonban lókor lépett ki és menteni tudott. A 45. percben Somogyi szabadrúgást ívelhetett be, Dányi Péter 15 méterről adott le egy veszélyes fejest, a labda a keresztlécről pattant vissza.

A második játékrészben a küzdelem dominált, a kánikulai meleg ellenére derekasan gyűrték egymást a csapatok. A vendégek játéka Péntek József beállásával szervezettebbé vált. A 61. percben Somogyi lövését védte a vendégek kapusa, hét percre rá Bali-Hajagos tüzelt, ekkor is helyén volt a katonatelepi portás. Érezhetően nagyobb fokozatba kapcsolt a Katonatelep az egyenlítés érdekében, ziccereket nem tudtak ugyan kidolgozni, de kiegyenlítetté vált a játék, sok indítással próbálkoztak a vendégek, a legtöbbjüket les miatt állította meg az asszisztens. A 76. percben egy veszélyes hazai kontra végén Törteli László löketét mentette Szatmári. A 91. percben Kocsis Tamás iramodott meg a bal oldalon egy forintos labdával, Petrovics Tamás érzékelte a veszélyt, kiindult a kapujából, és miután Kocsis megkerülte, lerántotta a katonatelepi csatárt. Nem is reklamált, amikor a faultért piros lapot kapott. Az időn túli szabadrúgást a kaputól negyven méterre végezhették el a vendégek. Balla Krisztián állt a labda mögé, és alighanem arra számított, hogy a vészkapus nincs még bemelegedve, ugyanis kapura ívelt. Nem is számított rosszul, a bal felső sarok felé tartó labdája azonban a keresztlécet találta el.

Megérdemelten győzött a főleg az első félidőben sok helyzetet kidolgozó hazai gárda, de dicséret illeti a vendégeket is, akik az utolsó pillanatig küzdöttek az egyenlítés érdekében. Az pedig, hogy két, cserével alig rendelkező csapat ilyen tempóban és erőbedobással küzdjön végig nyári melegben kilencven percet, mindenképpen megsüvegelendő teljesítmény.