A Szilády RFC évek óta meghatározó a megyei, sőt mondhatni az országos labdarúgásban is. Valamennyi korosztályuk szép eredményeket ért el.

– Egy eredményes szezonon vagyunk túl. A Bozsik-korosztályok a Bozsik-rendszerben versenyeztek, az U7–U9 számára Bozsik Fesztivál volt, melyek kéthetente voltak megszervezve – ment bele a részletekbe Dervaderics Gábor. – Illetve volt egy „Déli Régió” nevezetű bajnokság, ahol szintén ezek a csapatok versenyeztek. Pécsen, Szekszárdon, Baján, Kalocsán, illetve mi is rendeztünk fordulót. Plusz lehetőségünk volt ezeken az extra tornákon megmérettetni magunkat. Az U11-es korosztály szintén ezeken a tornákon vett részt. Abszolút nem az eredményen volt a hangsúly. Mi házon belül felállítottunk egy végső sorrendet, és az U9-es csapatunk a harmadik helyet szerezte meg. Az U13-as korosztályunk már bajnoki rendszerben versenyzett Velez Donát vezetésével, itt sem volt tabella. Az U14-es csapatunkat Rencsár József edzőkolléga vezette, és a nagyon előkelő harmadik helyen végeztek a regionális ligában, csak a gólkülönbség miatt nem tudtunk odaférni a második helyre. Az U15-ös együttesünk szintén a regionális bajnokságban lett negyedik, míg az U19 a 13. helyen zárt. Volt még egy kategória, ahol indultunk, ez pedig a női futsal NB II.-es bajnokság, ahol az előkelő harmadik helyen végeztek a lányok, Dávid Géza vezényletével. Számukra ez az első év volt, ahol ilyen bajnokságban játszottak, tehát mondhatni remek az elért eredményük.

A szakmai vezető a csapateredmények mellett kitért néhány egyéni eredményre is.

– A díjátadón egyesületi különdíjban részesítettünk néhány játékost, akik főként a góllövésből vették ki részüket. Az U14-es csapatnál Gáspár Zalán 49 gólt ért el, az U15-ös korosztályban Dömötör Andor 30-szor zörgette meg az ellenfelek hálóit. Továbbá a futsalban is volt egy kiemelkedő játékosunk, Nagy Vivien személyében, ő pedig 55 gólt jegyzett a szezonban. Vivien szintet tudott lépni, profi szerződést kapott a női élvonalba feljutó Szentmihálytól, így ő a következő szezonban profi státusza miatt nem szerepelhet a futsalban.

Egy egyesület akkor tudja legjobban magához ragadni a gyerekeket, edzőket, hogyha adott is megfelelő környezet a munkához. A Szilády RFC ebben is évről évre fejlődni tud.

– Az infrastruktúra azt gondolom, hogy szezonról szezonra fejlődik. Vincze Attila tesz minél többet, hogy szebbé és komfortosabbá válhasson a létesítmény. Aki eljön ide és szétnéz, az látja, hogy szinte profi körülmények közé érkezik. A jelenlegi szezonban két új lelátót kaptunk, mely fedett. Folyamatos parkosítás zajlik, illetve mindig próbálunk valamit újítani. Mindig vannak célok, fejlesztések, próbálunk olyan dolgokat behozni az egyesület életébe, ami megkönnyíti számunkra és a gyerekek számára is a munkát, amellett, hogy ez az eredményesség rovására ne menjen – mondta Dervaderics.

A Szilády RFC-ből az utóbbi időszakban megszokott, hogy elkerülnek akadémiákra a játékosok. Erre is kitért Dervaderics Gábor.

– Valóban, az elmúlt időszakban elvitték néhány játékosunkat az akadémiák, de fontos megjegyeznem, hogy nem ez a koncepció. Jelenleg huszonhárom volt játékosunk van akadémián. Honvéd, Vasas, Puskás Akadémia, Kecskemét, Paks, Ferencváros, Szentmihály ahol jelenleg pallérozódnak a fiatalok – tette hozzá a szakmai vezető.

A szakember beszélt a következő szezonra vonatkozó célokról is.

– A jövőre nézve U7–U11-es korosztályban marad a Bozsik Fesztivál, Torna, amiben fognak a gyerekek szerepelni, illetve a gyermekligában. Dilemma mindig, hogy hol indítsuk csapatainkat, ez függ az adott korosztály létszámától, illetve a minőségétől is. U15–U16 regionális bajnokságba fog szerepelni, míg az U19-es csapatunkat a regionális helyett most a megyei bajnokságban szeretnénk indítani. Bízunk benne, hogy nagyobb sikerrel ugorják meg ezt az akadályt. Valószínűsíthetően az U14-es csapatunkat is a megyében fogjuk versenyeztetni. Az edzőknél is mindig akad változás. Jelenleg Hugyecz János munkahelyi elfoglaltság miatt nem tudja folytatni, illetve Velez Donát az, aki másik egyesületnél kezdi a következő szezont. Kocsis Gábor csatlakozott hozzánk, ő az U19-es csapatot fogja edzeni a jövő hónaptól – tekintett előre a kiskunhalasi klub szakmai vezetője a következő évre.