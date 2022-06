Némedi Norbert szerint az utóbbi évek egyik legerősebb bajnoksága volt az idei a megyei I. osztályban, annak ellenére is, hogy viszonylag kis létszámú mezőny szállt harcba a végső sikerért.

– Nagyjából tíz éve forgolódom itt a megyei futballban, így azért van egy látképem róla. Azt a két szezont leszámítva, amikor a Tiszakécske és a Kecskemét is mondhatni profi csapatként célozta meg a feljutást, szerintem ez volt az utóbbi esztendők legerősebb bajnoksága. Igaz, hogy kis létszámmal indult el, de minden klub nagyon tudatosan csinálja azt, amit szeretne. Kevesebb helyre összpontosulnak a játékosok, ezáltal nehéz is megtalálni őket, akár a megye északi, akár a déli részén. Sokat fejlődött a színvonal, képzettebbek az edzők, sok akadémiai múlttal rendelkező játékos is bekerül a körforgásba a helyi nevelések mellett – mondta Némedi.

A Kiskunfélegyháza a bajnoki cím ellenére nem vállalta, hogy megpróbálkozzon a feljutással, de ennek is megvannak a logikus okai.

– Hiányosságaink vannak, Kiskunfélegyháza mellett sajnos egy kicsit elment a többi klub ebből a szempontból. Mindenki teszi a dolgát a háttérben, de sokkal kisebb településeken az infrastruktúrát már korábban elkezdték rendbe rakni, mi későn kapcsoltunk. Elkezdtünk pályázni, sokat meg is nyertünk már, de a dolgok nem egyik pillanatról a másikra épülnek meg. Reálisan kell nézni a dolgokat, ha minden jól megy, a terveink talán 80 százaléka megvalósulhat a következő egy évben.

Az utánpótlás kapcsán is vannak tervek arra tudomásom szerint, hogy ne a megyei ligákban induljanak a csapatok, hanem magasabb szinten nevezzenek esetleg.

A csapatnak a gerincét szeretnénk megtartani, távozónk csak olyan lesz várhatóan, aki abba akarja hagyni esetleg a focit. Egyeztettem már én is a jövőről szponzorunkkal, itt szó esett arról is, hogy a következő szezonnak már úgy menjünk neki, hogy adott esetben szóba kerülhessen a magasabb osztály is – mondta a tervekről Némedi Norbert.

Egyelőre természetesen élvezhetik a szabadságot a játékosok a bajnoki cím után, de szeretne egy jó felkészülést végigcsinálni nyáron az együttes, emellett már a kiszemeltekkel is felvették a kapcsolatot.

– Még egy jó hónapig várhatóan szünetünk lesz, de szerencsére egyre több olyan hírt hallok, hogy a következő szezonra több csapat adja be a nevezését, így nőhet a létszám. Ez legyen is így. Könnyen lehet, hogy így hamarabb is kezdődik a megszokottnál a bajnokság. Nyáron van hosszabb idő a felkészülésre, ilyenkor az igazolások is könnyebben mennek, már mi is beszélgetünk szóba jöhető játékosokkal. Nagyon bizakodva készülünk a munkára, meglátjuk, mi fog kisülni belőle – zárta gondolatait a kiskunfélegyházi tréner.