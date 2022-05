A Tiszakécske elleni megyei derbin igazi futballünnep jellemezte a Széktói Stadiont, hiszen 2600 néző látta az újabb nagyon fontos kecskeméti sikert. A KTE előnye továbbra is három pont a harmadik helyen álló DVTK-val szemben, és pontazonosság esetén is a kecskemétieknek kedvezne a versenykiírás. Ez egyben azt jelenti, hogy elég, ha egy mérkőzést megnyer a hátralévő kettőből a KTE, hiszen közel 20 gólos különbséget már a DVTK aligha tudna eltüntetni két mérkőzés alatt.

Szombathelyre tehát úgy utaznak a kecskemétiek, hogy sorsuk a saját kezükben van, és akár le is zárhatják az utolsó forduló előtt a lényeges kérdéseket. Nem könnyű azonban a Haladás otthonában nyerni, hiszen a 6. helyen álló rivális korábbi válogatott játékosokat is soraiban tudhat.

Ősszel Kecskeméten is nyerni tudott a Haladás 1–0-ra, így tapasztalatuk is van arról, hogy verhető meg a Kecskemét.

– Tisztában vagyunk azzal, mit érhetünk el, ha nyerni tudunk Szombathelyen, de nyugodtnak érzem a csapatot – mondta a KTE-Hufbau játékosa, Tóth Dávid a találkozó előtt, aki ősszel még éppen az ellenfél színeiben lépett pályára a kecskeméti mérkőzésen. – Nem kerítünk nagyobb feneket ennek a helyzetnek, mint amekkorát kellene, teljesen ugyanúgy készültünk egész héten, mint bármikor a szezonban.

A legfontosabb az, hogy tiszta fejjel, nagy akarattal és felkészülten menjünk bele ebbe a párharcba.

Bármi is történjen, küzdenünk kell a végsőkig, mert a tudás megvan a csapatban ahhoz, hogy Szombathelyen is győzni tudjon. Csúszni és mászni kell majd a sikerért, de ezt meg is fogjuk tenni – tette hozzá a KTE védője.