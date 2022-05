A Kecskemét várhatja sokkal jobb formában a mérkőzést, hiszen a lila-fehérek tíz forduló óta nem találtak legyőzőre a bajnokságban. Az újonc még mindig a feljutó második helyen áll, és egy győzelemmel ezt meg is erősíthetné, a DVTK-val szemben. Kecskeméten továbbra is a megszokott tempóban zajlik a munka, tisztában vannak a mérkőzés rangjával és a téttel is, de a bevált recepten nem akarnak változtatni.

– A heti munka a megszokott mederben zajlott, nincs okunk változtatni – mondta Szabó István, a KTE vezetőedzője. – Ugyanúgy készülünk a Tiszakécske ellen is, mint minden aktuális ellenfelünkre, szeretnénk itthon tartani a három pontot. Ehhez lesz szava persze ellenfelünknek is. Tavasszal sokáig a legjobb formában szereplő csapat volt a Kécske a Vasas mellett, az utóbbi időben kerültek egy kis hullámvölgybe, ami viszont nem téveszt meg bennünket. Mindenkivel előfordul ez, velünk is megtörtént a tavasz elején. Jó képességű csapatról van szó, tele élvonalbeli rutinnal rendelkező játékosokkal, emellett a fiatalokra sem lehet panasz. A két csapat jól ismeri egymást, a pillanatnyi forma és a felkészültség lehet döntő. Bízom abban, hogy szép számú közönségünk egy jó mérkőzést láthat, melyen itthon tartjuk a pontokat – zárta gondolatait Szabó István.

Tiszakécskén már ismerik a siker receptjét, hiszen ősszel 1–0-ra nyerni tudott a TLC hazai pályán. Akkor viszont felfelé ívelő formában volt a Tisza-­parti gárda, ami most nem mondható el, hiszen három vereség után fordulnak rá a megyei derbire. A Tiszakécske öt pontra van a kieső zónától a 12. helyen állva, s bár kevés sansz mutatkozik arra, hogy bajba kerülhet az együttes, semmit sem szeretnének a véletlenre bízni.

– Mindig egy pikáns párosítás ez, sajnos mi nem jó sorozatból érkezünk – mondta Visinka Ede, a Tiszakécske vezetőedzője. – Mivel szükségünk lenne még pontokra, hogy biztos legyen a bennmaradás, valahol ezeket meg kell szereznünk a hajrában. A Kecskemét kitűnő formában van, sorra húzza be a meccseit, feljutó helyen áll, csapatként is nagyszerűen működik. Csak elismeréssel tudok nyilatkozni ellenfelünkről, mert fantasztikus munka zajlik náluk. Mi bízunk a bennmaradásban, még ha az utóbbi hetekben kicsit be is rozsdásodott a sokáig jól működő gépezet. Így megyünk Kecskemétre is, szeretnénk kihozni a meccsből a maximumot, ami majd a végén kiderül, hogy mi lehet. Éberségre intem a játékosaimat is, hiszen amíg matematikailag nem dőlt el, hogy biztos a helyünk, addig nem szabad kiengedni, hiába öt pont az előnyünk. Nem szeretnék vészmadár lenni, de meg kell szerezni azokat a pontokat, amik garantálják azt, hogy nem másoktól kell függjön a sorsunk – tette hozzá a tiszakécskei tréner.