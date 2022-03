– Nagyon örülök a mai meccsnek és még inkább a fontos győzelemnek, a játékosaim igazi hősök, hat mérkőzésből négy győzelmet arattunk most tavasszal, ami egy óriási fegyvertény. Minden elismerésem az övék – értékelte a vasárnap délutáni találkozót Visinka Ede. – A Budafok az elmúlt évben még NB. I-es volt, néhány alkalommal ezt meg is villantották. De mi tudatosan játszottunk, türelmesen kivártuk azokat a lehetőségeket, amelyek adódtak és eltaláltuk a kapufát is. Szerencsére a félidőben vezettünk 1–0-ra. Igaz, a Budafoknak is volt egy-két veszélyes támadása, de azokat megúsztuk. A második félidőben rövid időre ránk erőszakolták az akaratukat, de a második gól után megnyugodtunk. Stabilak voltunk, és Holczer is jól védett. A lelátóról átjött a szurkolók lelkesedése, amit a játékosok is éreztek. Örülök, hogy győzelemmel tudtuk viszonozni a buzdításukat. Szerda délután is várjuk őket a Szombathely elleni találkozóra, mert velük együtt tudunk sikeresen és eredményesen játszani – tette hozzá a vezetőedző. – Ha sikerül a Budafok ellen tapasztalt lendületet ma estére átvinnünk, akkor ismét pontokat szerezhet a csapat – jelentette ki.

Ahogy a mester is utalt rá, nincs idő ünnepelni, hiszen szerda este egy újabb küzdelmes mérkőzés vár a Tiszakécskei LC-re.

A Városi Sportcentrumban 18 órakor a jelenleg az 5. helyen álló Szombathelyi Haladást fogadják. A találkozóval kapcsolatban Vachtler Csaba, a Budafok elleni meccs egyik hőse azt nyilatkozta, hogy hazai pályán mindenképpen szeretnének nyerni, ezen dolgoznak. – A Haladás nagyon jó csapat, amit a helyezése is bizonyít, tele van fiatalokkal. Az utóbbi időben nem nagyon kaptak ki idegenben, de most két hazai mérkőzésükön is vereséget szenvedtek. Nehéz mérkőzés lesz, de abban bízom, hogy felfrissülünk a találkozóra, és megpróbálunk nyerni. Hosszú a keretünk, ha kell, akkor cserélünk, meglátjuk, hogy milyen állapotban lesznek a játékosok.