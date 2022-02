A kecskemétiek számára jól indult a találkozó, hiszen alig három perc elteltével már 3-0-ra vezettek a vendégek. Az FTC ezután éledezett, és 8. perc elején Bujdosó góljával már meg is szerezték a vezetést (6-5). A KTE ezután már nem tudott fordítani, negyedóra elteltével már nagyobb hátrányban is volt Bencze József csapata, amit a szünetig nem is sikerült csökkenteni (23-17).