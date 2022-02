– Hatalmas energiákat mozgósítottunk az első félidőben, és tetemes előnybe kerültünk. Úgy gondoltuk, hogy a TF nem fogja bírni a nyomást és simábban nyerhetünk, de a hazaiak a hibáinknak is köszönhetően visszajöttek. A zónavédekezésünk abból a szempontból jól működött, hogy a TF nem talált be túl sokszor kintről. A végén kellett egy kis szerencse is, de sokat is tettünk a győzelemért, és sok segítséget kaptunk a szurkolóinktól – értékelt a lefújás után a Nagykőrös vezetőedzője, Kovács Sándor.