A huszonegy éves Fekete Tamás a hartai csapatból került be első alkalommal a válogatottba, mégpedig a Hartából. A játékos fiatal kora ellenére jónéhány klubban megfordult már. – Dunaújvárosi vagyok, ennek megfelelően a focista pályafutásom is főleg Dunaújvároshoz köthető, de megfordultam már többek között a Honvéd, az UTE és a Gárdony csapatánál is – mondta el kérdésünkre a játékos. – Hartára Csehi Tamás hívására érkeztem az őszi idény előtt. Tamással korábbról jól ismertük egymást, tudta, hogy mire számíthat tőlem, én pedig örömmel fogadtam a hartai hívást, nem is bántam meg, hogy oda igazoltam. Az hogy most itt lehetek a Bács-Kiskun megyei válogatott keretben, egyrészt nagy öröm a számomra, ugyanakkor megtisztelő is, hiszen úgy érzem, ez annak a jele, hogy fél év alatt is sikerült bizonyítanom. Remélem, nem okozok majd csalódást.