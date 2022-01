– Ez egy igazi előkészületi találkozó volt, azért vannak ezek a mérkőzések, hogy kijöjjenek a hibák, ami a második félidőben ki is jött, mondta Bagi Gábor a tiszakécskeiek edzője. – Kicsi dolgokon múlik ilyenkor sok minden, mert fejben fáradtabb lehet a játékos a terhelés miatt. A második játékrészben páran nem tették bele a játékba azt, amit megilletett volna ez a napsütés délután.

Persze ilyenkor nem azt kell nézni, hogy január 29-én hol tart a csapat, hanem március 6-án, a bajnokság kezdetén tartsunk ott, ahol szeretnénk.

Ilyen összeállításban még nem játszottunk, de szerintem nem is fogunk. Ez most erre volt elég. Voltak, akik elfáradtak, mert a héten nagyobb volt a terhelés. Egy amatőr csapatnál, azon kívül, hogy a futó teljesítmény megfelelő volt, első felkészülési mérkőzésen, messzemenő következtetést nem lehet levonni. Lehet, hogy a két csapat a felkészülésnek nem is egyforma periódusában tart. Nálunk vannak olyan játékosok, akik alig edzettek még, míg mások már jóval többet. Ez látszott most is. A felkészülés arra van, hogy minél több játékos kerüljön egy szintre, hogy a bajnoki mérkőzésen ne legyen ezzel probléma, hangsúlyozta Bagi Gábor.