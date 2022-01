– Erős Nyíregyházára számítok, mert tudjuk, hogy ők hazai pályán nagyon jók.

(Az őszi mérkőzésen 1–4 arányú vereséget szenvedett otthonában a Tiszakécske.) Most a téli időszakban ők is igazoltak új játékosokat, akikkel biztosan még erősebbek lettek. Alapból is jó csapatuk van, mivel a feljutás közelében lévő gárdáról beszélünk. Az tény és való, hogy nem mi vagyunk a mérkőzés esélyesei, így nem lesz könnyű mérkőzés. Ettől függetlenül mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy jól játszunk és pontot, pontokat gyűjtsünk, mert arra nagy szükségünk van. A célunk továbbra is az, hogy a bajnokság végére ne legyünk kieső helyen, ezért dolgozunk minden nap. Én hiszek ebben, és úgy látom, hogy a játékosok is – tette hozzá Visinka Ede.