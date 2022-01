Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet, tartja a mondás, ennek az utánpótlás teremtorna-változata pedig úgy hangzik, hogy amely tornán 0–0-ás eredmény is van, az rossz torna nem lehet. Nos, ezen a viadalon is volt gólnélküli döntetlen, a Békéscsaba és a Jászfényszaru összecsapása hozott ilyen gólarányú pontosztozkodást a csoportkörben. Pedig a gól érdekében ezen a találkozón is nagyon sokat tettek a felek, a találat megszerzéséhez a békéscsabaiak álltak közelebb, hiszen végig némi fölényben játszottak. Egyszer a hálóba is betaláltak, a távolról szerzett, látványos bombagólt azonban szabálytalanság előzte meg, így azt a játékvezető nem adta meg. Ezt követően megdöngették a kapufát is a csabaiak, és annak ellenére, hogy a döntetlen inkább a Jászfényszaru számára tűnt értékesnek, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei vendégek is eldönthették volna a hajrában egy kontrából a maguk javára a mérkőzést.