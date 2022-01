Az első negyedben végig tartották a lépést a nagykőrösiek a hazaiakkal, csak a második etapban tudott kilenc pontos előnyre szert tenni a hazai gárda. A Sólymok azonban derekasan tartotta magát, a mérkőzés végére a kilencpontos félidei hazai előnyből egyet még le is faragtak. A csapatot ezúttal is elkísérték szurkolók, egybehangzó vélemények szerint egy kicsivel jobb távoli dobóteljesítménnyel (3/29 a tripla a nagykőrösi mutató) még több is lehetett volna ebben a meccsben a vendégek számára. Az ugyanakkor pozitívum, hogy végig nagy küzdelemre késztette a tavalyi bajnoki döntős BKG-t az otthonában.