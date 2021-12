Drenovac gyors kettesével indult a meccs, melyre Dramicanin válaszolt szép ziccerrel, és az első három perc összességében a hazaiaknak sikerült jobban, Kiss tempója után már 8-4-re ment el a KTE. Bár pont magas poszton volt karcsú a Kecskemét rotációja, a betöréseket sem vetették el, Milutinovic előbb egy ziccert fejezett be, majd egy üres triplát is bevágott (15-6). Jorgosz Vovorasz időt is kért, majd alaposan lekapta a tíz körméről minden játékosát. Úgy tűnt ez hatni is fog, Drenovac egy kettő plusz egyes akcióval jelentkezett, majd Thames is betalált középtávolról (15-11). Forray Gábor igyekezett sűrűn forgatni nem túl bő rotációját, hiszen a DEAC érezhetően elkezdett visszajönni a meccsbe. Wittmann triplája ugyan lejött, de Pollard egyből visszatette a lepattanót, majd az utolsó két percbe Neuwirth triplája után léptek be a csapatok (19-16). Miután egy gyorsindítás után egyre hozta fel a debrecenieket Dzeletovic, hazai részről is jött az időkérés (19-18). Itt sem tett rosszat a beszélgetés, szép játék végén Jaramaz vágott be egy üres triplát, majd Wittmann passza után Kiss talált be közelről (24-19). A Kecskemét öröme csak azért nem lehetett teljes, mert Hagins még bevágott egy dudaszós kettest (24-21).