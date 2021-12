Lovász Sándor, a Kunszentmiklós edzője: – A célt, amit kitűztünk magunk elé erre a mérkőzésre, teljesítettük, csak az fájó, hogy egy olyan mérkőzést nehezítettünk meg saját magunknak, amelyen – az általunk kidolgozott százszázalékos ziccerek számát tekintve – gólkülönbséget lehetett volna javítani. Amíg a ziccerek nem mennek be, addig benne van, hogy hátul hibázunk, különösen, amikor kénytelenségből középpályást kell a védelem tengelyébe állítani. Annak örülök, hogy jól fejeztük be az idényt, nem szakadtunk el az első két helyezettől, most pihenünk egy jót, és tavasszal megújult erővel tesszük tovább a dolgunkat.