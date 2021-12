– A keretük változatlan, ugyanazokkal a játékosokkal szerepelnek idén is, mint az előző szezonban. Rutinosabbak lettek azonban, lejátszottak már egy teljes szezont, sőt akik megfelelnek a kívánalmaknak, azok közül már két játékos a magyar válogatott keretében is helyet kapott. Ők is fejlődtek, fejlődnek a kezdő szezonjukhoz képest, de azért idén is beleszaladtak nagy pofonokba más csapatoktól. Ettől függetlenül teljesen más lelkülettel készülnek erre a mérkőzésre, mint mi. Ők a friss, új csapat, akik meccsről meccsre fejlődnek, a Kecskemét pedig egy újjáépülést próbál elindítani, illetve túlélni. Nekünk kell a játékot irányítani és akkor nem lehet gond – tette hozzá.