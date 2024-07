A nagy diófa árnyékában kapott helyet a színpad. Az idő a kánikula ellenére is kellemes volt, az árnyas zsinagóga udvara kitűnő klímát biztosított a szerelem különböző állomásairól szóló produkciónak. Az előadás eredetileg Nyáry Krisztián könyvbemutatójához az Így szerettek ti című könyvhöz készült, a Zsidó Nyári Fesztivál felkérésére egyszeri alkalomra.

Náray Erika színész, énekes és Nyáry Krisztián író előadását hallhatták a bajaiak

Fotó: Márton Anna

– Sikerességének köszönhetően, nem csak egy előadás maradt, hiszen azóta is hívnak bennünket különböző helyekre, öröm, hogy Bajára is eljöhettünk – mondta el a baon.hu-nak Nyári Krisztián.

A közös produkció Vadas Vera ötlete nyomán született. Náray Erika Nyáry Krisztián könyvéből kiválogatta a legizgalmasabbnak tűnő leveleket. A történeteket kijelölgette, és ehhez válogatott olyan dalokat amik passzolnak a sztorihoz. Több olyan dal volt, amihez nem volt magyar szöveg, de arra törekedtek, hogy magyar szövegek kerüljenek a műsorba. Fényes Szabolcs szerzeményei mellé néhány Náray Erika dalt is beválogatottak a repertoárba.

– Először egy hosszú kétórás verziót készítettünk, de kicsit úgy éreztük, hogy hosszú, legközelebb már a mostani másfél órás verzióval készültünk, úgy érezzük, hogy ez így kompakt

– fogalmazott Náray Erika.

A könyv tematikája a megismerkedés, a fellángolás, a megszoktuk egymást, a viták, esetleg a szakítás követhető nyomon az előadás során is.

– Próbáltuk úgy válogatni a leveleket, hogy egy párkapcsolatnak sokféle stációjához kapcsolódjanak, meg annyiban is, hogy ahogy a könyvet is egy szerelemnek a különböző állomásai rendezik, így itt is. Tehát nem azzal törődtünk, hogy Ady Endre régebben írta a levelét mint Szerb Antal, hanem ahogy alakulnak egy szerelemnek az állomásai szerint, ez a történet. A párkapcsolat dinamikája volt a szervezőelve a könyvnek és az előadásnak –fogalmazott az író.

Simonyi Mária Móricz Zsigmondnak írt erotikus levele mellett, Krúdy Gyulának írt szerelmes leveleket, Krúdy által Váradi Gyulánénak Rezsánnak küldött vallomásokat, Náray Erika vidám dalokkal fűszerezte az előadást.

Karinthy eseménydús szerelmi élete is téma volt, bepillantást kaphatott a közönség az örömteli szerelmes percekbe, de a vitákba, féltékenykedésekbe is. Nem maradhatott ki a válogatásból Ady Endre és Léda története sem.