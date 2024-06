A társulatok mellett a hazai és határon túli bábszínházi szakemberek, színikritikusok, az egyetemi képzésben résztvevő fiatalok, pályakezdő alkotók, szakújságírók is nagy számban érkeznek a rendezvényre.

Az öt nap alatt 28 társulat lép fel, összesen 34 színháztermi és 7 szabadtéri előadást mutatnak be

Fotó: Bús Csaba

Prof. dr. Sztachó Pekáry István alpolgármester köszöntőjében nemcsak a szakma, hanem a város kulturális életében is kiemelkedő eseménynek nevezte a találkozót. Azt hangsúlyozta, hogy a bábszínházak világa különleges és varázslatos, olyan műfaj, mely egyszerre szólítja meg a fiatalokat és a felnőtteket, képes a legmélyebb érzéseket és gondolatokat közvetíteni egyszerű, mégis rendkívül kifejező eszközeivel.

Az alpolgármester azt is elmondta, hogy szombaton és vasárnap is szabadtéri előadás várja a családokat a főtéren. Arról is beszélt, hogy Kecskemét városa hosszú évek óta elkötelezetten támogatja a művészeteket és a kultúrát, hiszen vallják: e kettő nemcsak szórakoztat, hanem összeköt, tanít és inspirál is. A kétévente megrendezett találkozó alkalom arra, hogy bemutassák Kecskemét kulturális sokszínűségét, és köszönetet mondott a szervezők munkáját.

A bábszínházak találkozója idén kompromisszumok mellett valósult meg

Kiszely Ágnes igazgató köszöntőjében arról beszélt, hogy idén érezhetően szűkösebb költségvetéssel rendezték meg a találkozót, így bizonyos területeken kompromisszumokat kellett kötniük, de az ilyen helyzet mindig jót tesz a kreativitásnak.

Kuthy Ágnes művészeti vezető az eseményt olyan közösségi térnek nevezte, melyet nemcsak szakmai, hanem személyes élmények is gazdagítanak, és külön köszöntötte a fiatal generációt, akik a szakma megújulásának záloga.

Hagyományosan a Színház-és Filmművészeti Egyetem bábszínész hallgatói nyitották meg a találkozót előadásukkal. A harmadéves hallgatók az Erzsóka című darabot adták elő Fabók Mancsi rendezésében.