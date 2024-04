A kiállításmegnyitón Németh József Pál galéria alapító köszöntőjében méltatta Skultéti Árpád művészetét, és elmondta, hogy több évtizedes barátság köti össze őket. A köszöntőt követően Kriskó János televíziós szerkesztő mutatta be a művész munkásságát.

A képen balról: Németh József Pál és Skultéti Árpád

Fotó: Naphíd Galéria

Kriskó János rávilágított, hogy különleges élettörténete több szálon kötődik a galériatulajdonoséhoz. Egyik ilyen fontos kapcsolódási pont, hogy mindketten fegyveres testületekben szolgáltak, és azt követően váltak művészekké. Mint elhangzott, Skultéti Árpád a harmincas évei végén lépett a festővé válás útjára, és találta meg azokat, akik segítették ezen az úton. Jelentős mestere Szappanos István kecskeméti festőművész, a korábbi Tanítóképző Kar rajzpedagógusa, illetve Bruncsák András festőművész voltak, akik a Fényes Adolfról elnevezett képzőművészeti körben adták át tudásukat. További meghatározó személyiség életében a Kecskeméti Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhelyhez kötődő Turi Endre zománcművész és Papp Gábor művészettörténész voltak, de fontos hatás volt életében a Bozsó Jánossal való kapcsolata is.

Kriskó János felhívta a figyelmet arra, hogy Skultéti Árpádnak nem volt könnyű dolga, amikor még rendőrként, a ‘80-as években kívánt a művészközösségbe bekerülni, hiszen a kor sajátosságainak megfelelően bizalmatlansággal fogadhatták közeledését, mégis sikerült neki az előítéletek ellenére. – Nem csak a többszörös előítéletek megléte miatt elismerésre méltó, hogy a művészek közé került Skultéti Árpád, hanem önmagában az is nagy szó, hogy valaki 38 évesen hivatást vált – emelte ki Kriskó János, hozzátéve, hogy annak a véletlennek is köszönhető az alkotó művészi pályára lépése, hogy megvonták a sakk körtől a támogatást, melynek tagja volt, és ezt az űrt töltötte be a művészettel.

Fotó: Naphíd Galéria

Kriskó János szerint sajátságos alföldi művészetet művel Skultéti Árpád, melyben Bozsó János hatása nagyban érezhető annyiban, hogy miként lesz képpé a közvetlen tájélménye. Talán a festészetnél is nagyobb szerelem a tűzzománc, melyre az emberek módszeres kereslete mutatkozott. Művein személyes, sokrétű érdeklődése tükröződik, ami bizonyítja, hogy irányultsága nem vált egysíkúvá az alkotás évtizedei alatt.

– Skultéti Árpád egy olyan alkotó, akinek köze van az élő természethez, emellett szorgalmasan járja a művésztelepeket, a plein air köré szerveződő veránkainak alapítója is volt, valamint elkötelezetten jár a tiszakécskei alkotóközösségbe. Számos alkalommal elismerték munkásságát, szülőfaluja, Ladánybene díszpolgárai közé választotta, s megkapta Bács-Kiskun legmagasabb adható művészeti kitüntetését – méltatta Kriskó János a 75 éves művészt.

A megnyitó Baráth Éva énekelt.

A kiállítás május 8-ig tekinthető meg a nagykőrösi deák téren található Naphíd Galériában.