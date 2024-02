Februárban is táncházat tartottak a Széchenyi István Közösségi Házban, ahol az egészen kicsiktől a nagyokig mindenki jól érezhette magát. Családok és barátok együtt szórakoztak, ráadásul még új szavakkal és szokásokkal is megismerkedhettek.

Kicsik és nagyok együtt ropták a Széchenyi István Közösségi Házban

Fotó: Széchenyi István Közösségi Ház

A foglalkozás elején edukatív előadáson vettek részt az érdeklődők, ahol először különböző nyelvjárású (székely, gyimesi és moldvai ) hangfelvételeket hallgattak, majd a tudásukat is próbára tették egy 32 szóból álló totóval. A szavak között szerepelt például az ahajt, az aragáz, az árdéj, a berbécsflékeny és még sok más kifejezés is. Az ismeretlen szavak és esetleges jelentéseik hatalmas kacagásokat eredményeztek, és egy kicsit a kezdeti izgulást is megtörték a tánc előtt.

A talpalávalót a Csipkefa Zenekar népies dallamai adták.