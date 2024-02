A kiállításra 199 pályamű érkezett be, ebből 42 képet választott ki a zsűri a tárlat részeként. A kiállítás anyaga Kecskemét után több helyszínen is látható, előbb Kalocsára érkezett, majd Kiskunhalasra, és Baján is látható lesz.

A kiskunhalasi tárlatra a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Vári Szabó István Szakképző Iskola és Kollégiumból egy külön osztályra való diák is érkezett a kísérő tanárokkal. A fiatalok érdeklődve nézték végig a kiállított fotókat.