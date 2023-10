Tőle Péjó Zoltán vette át a szót, aki tizennégy éve ötletgazdája volt a pályázatnak. Ő is zsűrizte a benevezett képeket, hiszen ő is magas szinten fotózik. Elmondta, hogy a fotográfia a hitelességet hozza el a nézőnek a valóság ábrázolás területén. A digitális technika létrejöttével nem csak képet készítünk, de egyben az időpontot a készítés technikai körülményeit is dokumentáljuk. A képek különlegessége az, hogy ezek egyben kordokumentumok is. Ezeken keresztül láthatóak, hogy milyen hivatások léteznek a III. évezred elején. A 42 fotográfia közül talán csak három olyan van, ahol nem szerepel ember. Vagyis ez azt is üzeni, hogy mindig szükség lesz az emberi alkotóképességre – mondta végül Péjó Zoltán, majd ő és Sipos Zsolt kamarai titkár átadták az elismeréseket nevező fotósoknak.