Kellemes élményekkel gazdagodtak a citerazenekar tagjai. A fiatalok először szüleikkel közösen a Tehetségnapon zenéltek, játszottak és versenyeztek. Sulczné dr. Bükki Éva, a zenekar egyik vezetője elmondta: sok éves hagyományra tekint vissza a tehetségnapjuk, melynek idén is egyik tanítványuk, Gyurkó Alexandra családjának otthona adott helyet. A közös zenélés mellett népzenei vetélkedőjük nagy sikert aratott. Sztárvendéget is fogadtak Kertész Richárd humorista, azaz „Ricsi fiú” személyében, aki zsűriként is segített a népzenei vetélkedőben. Diákokból és szüleikből álló négy csapat mérette meg magát. A kvízkérdések mellett a fellelhető alapanyagokból hangszert is kellett készíteniük, majd megszólaltatniuk.

Közösen főztek. Másfél éve a kecskefőző fesztiválon fődíjként elnyert kiskecske került a bográcsba. A finom falatok mellett bőréből kecskeduda készül.

Szombat délután pedig a Muzsikál az erdő rendezvénysorozat kecskeméti, Nyíri erdei programjának hangulatát emelték. A zenekart 15-en képviselték. Dr. Bükki Éva megjegyezte, először léptek fel a nagy sikerű rendezvény kecskeméti állomásán, mely nagy kihívás is volt számukra, hiszen a szabadban teljesen más játszani, mint zárt térben, ahol a hangok tisztán visszacsengenek. Az erdőben a ritmuseszközök megszólaltatása volt az egyik viszonyítási pontjuk.

Meglepetéssel is készültek, négy lány – Huszár Emma, Takács Hanna, Dakó Janka, Gáspár Izabella – az erdei séta során a fák mögül előbukkanva, csilingelő énekhanggal, mintegy „erdei tündérként” jelent meg.

A citerazenekar számára a következő hetek, hónapok szintén tartalmasnak ígérkeznek. Június 12-én tanévet záró jótékonysági koncertet és táncházat adnak az újonnan átadott Hunyadivárosi Közösségi Házban. Ebből finanszírozzák meg a Csutorás táborban való részvételüket, július végén. Bükki Éva hozzátette: ez a tábor nemcsak feltöltekezés számukra, hanem egy nagyon jó tanulás is. Mindenféle hangszert adott a táborban a meglévő zenei tudásuk gyarapításához.

A korábbi, áprilisi koncertjük bevétele pedig lehetővé teszi, hogy július közepén Erdélybe utazzanak. Az Erdély-Gyergyó-Gyimes-Moldvai körút során folytatják a „Gyimestől Gímesig” koncertsorozatot, melynek keretében öt városban lépnek fel, összesen nyolc koncertet adnak.