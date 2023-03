A kormányfő előtt fellépő művészek a Petőfi 200 programsorozathoz méltó, megható, lélekelemelő műsort adtak elő. A rendezés különlegessége abban állt, hogy egyszerre két színpadon, egymást kiegészítve zajlottak az események. A Petőfi Szülőház előtti téren idézték fel a költő világra jöttének krónikáját a táncosok. A nézők, akik kivetítőről is követhették a műsort, szinte beleélhették magukat azokba a pillanatokba, amelyeket Petrovics Sándor, az apa átélhetett azon a bizonyos szilveszteri éjszakán 1822-ben. A művészek felidézték a magyar történelem talán legkülönlegesebb korát, a reformkort, amely nagyszerű költőket, politikusokat termelt ki közel 20 év alatt. A színészek a költő jól ismert versein keresztül mutatták be az 1848–49-es korszakot, a tánckar pedig korabeli táncokat adott elő korhű ruhákban. Az előadás részeként fellépett a kiskőrösi Szivárvány néptáncegyüttes is, melynek tagjai a ma is élő szlovák néphagyományok és a Petőfi-kultusz ápolói is egyben.

A rendezvény elején Domonyi László, Kiskőrös polgármestere üdvözölte a sokezres tömeget, akik előtt hangsúlyozta: a március 15-i ünnep egyszerre a forradalom, illetve Petőfi napja. A város elöljárója Petőfi Sándor szülőháza előtt szólt a tömeghez. A költő megírta kora hitvallását, a Nemzeti dalt, amely egykoron a népakarat kifejezése volt, és ma is az. Kiskőrös azóta ápolja Petőfi kultuszát, amióta Jókai Mór átadta a szülőházat mint irodalmi emlékhelyet a városnak. A település pedig örömmel tesz eleget ennek a feladatnak.