Kiskőrös talán legnagyobb városi ünnepsége március idusához kötődik. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulóját méltón ünnepelte a költő szülővárosa. Mint arról korábban beszámoltunk Petőfi Sándor születésének bicentenáriuma alkalmából országszerte megemlékeznek a poétáról a Petőfi 200 programsorozat keretein belül.

Szerdán délelőtt városi elismeréseket adományozott a kiskőrösi képviselő-testület kilenc polgárnak, majd az általános iskolás elsős diákok kaptak a Petőfi Sándor téren a város elöljáróitól kokárdákat. Ezt követően a főtéri Petőfi-szobornál helyezték el az intézmények és a társadalmi szervezetek képviselői az ünnepi koszorúkat.

Domonyi László polgármester nyújtotta át a városi közösség megbecsülését kifejező elismeréseket.

Barkóczi Jánosné a Kiskőrös Város Közéletéért díjat vette át. Elhangzott, hogy kimagaslóan elkötelezett a kiskőrösi szlovák közösség iránt. A Kiskőrösi Szlovákok Szervezetének egyik legrégebbi és meghatározó tagja. A különböző szlovák rendezvények lebonyolításában aktív szerepet vállal, elmaradhatatlan résztvevője többek között a rétesfesztiváloknak, vagy a gyermekek táboroztatásának, ahol a szlovák népi kultúrát, gasztronómiát ismertetik meg a fiatalokkal.

Cebei Ágota a Kiskőrös Város Egészségügyi és Szociális Ellátásáért díjat kapta. A pályafutását a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház traumatológiai osztályán kezdte, mint nővér, majd a későbbiekben az osztály főnővére lett. 1995-től Kiskőrösön asszisztensként helyezkedett el. 2007-ben kérték fel a szakorvosi rendelőintézet főnővéri feladatainak ellátására. A kiskunhalasi kórház azonban nem csupán szakmai pályájának kezdetét jelentette, hanem mivel a világjárvány miatti veszélyhelyzet okán őt is átirányították a halasi járványkórházba, onnan is ment nyugdíjba.

Forgács Éva a Kiskőrös Város Ifjúságának Oktatásáért és Neveléséért díjat vette át a városházán. Friss diplomás kertészmérnökként került a Kiskőrösi Állami Gazdaságba. A rendszerváltás után régi munkahelye megszűnt, ekkor kezdett el szaktanárként tanítani a Petőfi Sándor Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskolában, ahonnan 2022-ben vonult nyugdíjba.

Kiskőrös Város Kultúrájáért díjban részesült Krámer Iván nyugalmazott alezredes, aki több mint egy évtizede él Kiskőrösön. Egész életében az 1848–49-es forradalom és szabadságharc, a reformkor időszakának kutatója, tárgyi emlékeinek gyűjtője. Kiskőrösre költözése után hamar bekapcsolódott a város kulturális életébe. Jelenleg is tagja az Országos Petőfi Sándor Társaságnak, a Kiskőrös Petőfi 200 Emlékbizottságnak, korábban a Kiskőrös 300 Emlékbizottság munkájában is részt vett. A kezdetektől fogva szorosan együttműködik a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeummal, évente ő rendezi és saját anyagot is kiállít az október 6-i múzeumi időszaki tárlaton, de számos önálló időszaki kiállítás nyílt már a saját gyűjteményéből.

A Kiskőrös Város Sportjáért díjat Miklós Ferenc vihette haza. Több mint 40 éve dolgozik a kiskőrösi labdarúgó csapatnál teljes elhivatottsággal, önzetlenül, társadalmi munkában, anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Részese volt a kiskőrösi labdarúgás legnagyobb sikereinek, amikor az együttes megnyerte az NB III-as és az NB II-es bajnokságot is, amivel történelmet írva Bács-Kiskun megye első NB I-es csapatát adta a város.