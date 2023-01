Juhász Nándor elmondta, hogy Nagykőrös városa intézményei elnevezésében és köztéri szobraival ápolja az egyik legnagyobb magyar költő, Arany János emlékét, de ebbe illeszkedik az immár 15. alkalommal megrendezendő Kárpát-medencei Magyar Középiskolai Arany János Balladamondó Verseny is. A versenyt 1982 óta háromévente szervezi meg a város. Az esemény kiváló alkalmat biztosít arra, hogy a vidékről érkező diákok találkozzanak egymással, lehetőséget kínál a lelki-szellemi feltöltődésre, egyúttal Arany János szellemiségének továbbörökítéséhez is. Juhász Nándor emlékeztetett, hogy a verseny történetében fontos dátum 1991, mert ekkortól a város a határontúli magyar területen is meghirdeti az jelentkezést. A középiskolások nagy számban érkeznek Erdélyből, a Felvidékről, Kárpátaljáról és a Vajdaságból is.

Juhász Nándor, a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ és Közérdekű Muzeális Gyűjtemény igazgatója

Fotós: Bús Csaba / archív-felvétel

Az idei versenyre is rátért az intézményvezető. Idén március első hétvégéjén, 3-án és 4-én rendezik meg és február 3., péntek a jelentkezési határidő. Ebben az évben egy kötelezően választható balladával készülhetnek az indulók. A jelentkezők A hamis tanú, a Tetemre hívás és a Vörös rébék közül választhatnak, illetve egy szabadon választható Arany-balladát is előadnak.

A szervezők sok programmal készülnek. A verseny első napján gálaestet tartanak, ahol a Kávészünet zenekar ad élő koncertet a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ színháztermében. Emellett korhű fotószínházzal, Arany és Petőfi barátságát bemutató szabadtéri kiállítást, városnéző túrákat, múzeumlátogatást és megannyi programot tartogatnak a szervezők.

A teljesség igénye nélkül a zsűri tagjairól is szólt Juhász Nándor. L. Simon László József Attila- és Madách-díjas költő, a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója lesz a zsűri elnöke. A zsűri tagja még Molnár H. Bolglárka, az MTVA kecskeméti tudósítója, dr. Makai Katalin főiskolai docens, Tege Antal színművész, Rutter Imre előadóművész, Kovács Robin színész-műsorvezető Gulyás Dénes Kossuth- és Liszt-díjas operaénekes.